Giovedì 6 novembre, alle 01:00 italiane, scende in campo la NBA. A sfidarsi saranno gli Utah Jazz contro i Detroit Pistons, due squadre determinante a riscattare una stagione poco soddisfacente lo scorso anno. I Jazz non sono partiti benissimo, decisamente meglio - invece - i Pistons, che vantano un record positivo 5-2; Utah invece ci arriva con un curriculum vitae che recita 3-4 in sette partite. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Detroit Pistons-Utah Jazz, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Detroit Pistons-Utah Jazz, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Detroit Pistons-Utah Jazz ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Detroit si presenta al match un record positivo e che rende la franchigia la favorita per la vittoria finale giovedì notte. Sarebbe sbagliato però sottovalutare Utah, dato che ha vinto una difficile partita contro i Boston Celtics, che nonostante è priva di diverse pedine fondamentali restano comunque tra le squadre più attrezzate della Eastern Conference. Nell’ultimo match dei Pistons, invece, la franchigia ha battuto i Grizzlies di Ja Morat 114-107, grazie anche ad una prestazione magistrale di Cunningham, che ha messo a referto 33 punti 5 rimbalzi e 8 assist.
I probabili quintetti di Detroit Pistons-Utah Jazz
I Pistons sono talmente in forma che difficilmente scenderanno in campo con un roster diverso da quello visto nell’ultima partita. Utah, invece, nonostante non stia convincendo così tanto, potrebbe dare continuità al quintetto di partenza prescelto nel match contro i Celtics, data la buonissima prestazione coronata da una convincente vittoria.
Detroit Pistons: A. Thompson, I Stewart, J. Duren, D. Robinson, C. Cunningham.
Utah Jazz: L. Markkanen, T. Hendricks, J. Nurkic, S. Mykhaliuk, K. George
Non perdere Detroit Pistons-Utah Jazz, tra le sfide più avvincenti della nottata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA