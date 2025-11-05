Detroit Pistons-Utah Jazz, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Detroit Pistons-Utah Jazz ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

Detroit si presenta al match un record positivo e che rende la franchigia la favorita per la vittoria finale giovedì notte. Sarebbe sbagliato però sottovalutare Utah, dato che ha vinto una difficile partita contro i Boston Celtics, che nonostante è priva di diverse pedine fondamentali restano comunque tra le squadre più attrezzate della Eastern Conference. Nell’ultimo match dei Pistons, invece, la franchigia ha battuto i Grizzlies di Ja Morat 114-107, grazie anche ad una prestazione magistrale di Cunningham, che ha messo a referto 33 punti 5 rimbalzi e 8 assist.