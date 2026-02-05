derbyderbyderby streaming Detroit Pistons-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Scende in campo la Eastern Conference. Una delle sfide più attese del prossimo turno NBA è quella che mette di fronte i Detroit Pistons, che albergano in cima alla classifica da inizio stagione, e i Washington Wizards. La partita si terrà venerdì 6 febbraio alle alle 01:00 italiane. Scopri come seguire il match.

Dove vedere Detroit Pistons-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

Detroit Pistons-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Detroit Pistons-Washington Wizards sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    I Detroit Pistons rappresentano una delle realtà più consolidate nella Eastern Conference. Da inizio stagione non hanno mai abbandonato la vetta della classifica, nonostante ci sia una forte concorrenza specialmente da parte dei Knicks e dei Boston Celtics. Al match contro Washington si presentano con tre vittorie consecutive, otto nelle ultime dieci: risultati che rendono la franchigia la grande favorita per questa sfida.

    Gli Wizards, infatti, non sono nel momento di forma ideale per sconfiggere questi Pistons, che hanno anche accelerato in vista dei Playoff, momento clou della stagione. Washington alla sfida si presenta con solo tre vittorie nelle ultime dieci partite ed una sconfitta pesante contro i Knicks per 101-132.

    I probabili quintetti di Detroit Pistons-Washington Wizards

    I Detroit Pistons scenderanno in campo con il quintetto rodato, dinamico e che ha messo a ferro e fuoco la Eastern Conference. Gli Wizards proveranno a limitare i danni, affidandosi ad uno starter five più fisico.

    Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson. 

    Washington Wizards: B. Coulibaly, K. Middleton, A. Sarr, T. Johnson, C.J. McCollum

