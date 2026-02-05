Scende in campo la Eastern Conference . Una delle sfide più attese del prossimo turno NBA è quella che mette di fronte i Detroit Pistons, che albergano in cima alla classifica da inizio stagione, e i Washington Wizards. La partita si terrà venerdì 6 febbraio alle alle 01:00 italiane. Scopri come seguire il match.

Dove vedere Detroit Pistons-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

Detroit Pistons-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.