La 24ª giornata della SuperLiga rumena mette di fronte Dinamo Bucarest-Petrolul Ploiești venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 19:00 italiane allo Stadionul Dinamo di Bucarest. I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione di alta classifica dopo un avvio competitivo, mentre il Petrolul, più indietro in graduatoria, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle zone basse del campionato.
Lo streaming live
Dinamo Bucarest-Petrolul: come vedere la gara gratis in streaming
Dove vedere Dinamo Bucuresti-Petrolul in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Dinamo Bucuresti-Petrolul in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
La Dinamo Bucarest arriva a questa partita con buone certezze, soprattutto nel rendimento interno. La squadra mostra organizzazione, equilibrio tra i reparti e una discreta continuità di risultati, elementi che le permettono di affrontare il match con fiducia. In casa, il Dinamo tende a gestire il possesso e a controllare il ritmo, riducendo al minimo i rischi.
Il Petrolul Ploiești, invece, vive una fase più complicata. I risultati recenti sono stati altalenanti e lontano dal proprio stadio la squadra fatica a mantenere solidità per tutti i novanta minuti. L’obiettivo principale sarà restare compatta, limitare gli spazi e provare a sfruttare eventuali occasioni in transizione.
Le probabili formazioni di Dinamo Bucarest-Petrolul—
Dinamo București (4-3-3): Epassy; Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț; Gnahoré, Cîrjan, Milanov; Armstrong, Pop, Muși.
Petrolul Ploiești (4-4-2): Balbarau; Botogan, Ignat, Rodrigues, Dumitrescu; Hanca, David, Dumitrache, Gheorghe; Grozav, Manolache.
