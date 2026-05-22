Quando due squadre di Stoccolma si affrontano, il clima cambia subito. La classifica conta, certo, ma fino a un certo punto. Perché poi entrano in gioco orgoglio, intensità e quella voglia di prendersi la città almeno per una notte. Venerdì 22 maggio alle ore 19:00, Djurgarden e Brommapojkarna si sfideranno alla 3Arena in una gara che promette ritmo alto e occasioni da entrambe le parti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DJURGARDEN-BROMMAPOJKARNA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Djurgarden arriva a questa partita con la necessità di reagire dopo la sconfitta interna per 3-2 contro il Sirius, una gara spettacolare ma che ha lasciato parecchi rimpianti alla squadra di Stoccolma. Nonostante il ko, il Djurgarden continua a essere una delle squadre più offensive e divertenti dell’Allsvenskan, capace di creare tantissimo soprattutto grazie alla qualità tecnica di Anderson e alla grande produzione offensiva di Hegland, già autore di numerosi assist in questa prima parte di stagione. In casa il Djurgarden mantiene un atteggiamento molto aggressivo, spingendo spesso gli avversari nella propria metà campo e cercando di controllare il possesso palla per lunghi tratti della partita.

Il Brommapojkarna arriva invece con maggiore serenità dopo l’1-0 ottenuto contro il Kalmar nell’ultimo turno. La squadra ha mostrato buona organizzazione difensiva e una discreta capacità di sfruttare gli episodi offensivi, soprattutto con Oppong e Hansen. Tuttavia, i numeri recenti raccontano una squadra ancora piuttosto discontinua, alternando buone prestazioni a cali improvvisi soprattutto nella fase difensiva. Inoltre, i precedenti contro il Djurgarden sono decisamente negativi: il Brommapojkarna ha perso tutti gli ultimi sei confronti diretti contro i rivali cittadini.

Le probabili formazioni di Djurgarden-Brommapojkarna

Il Djurgarden dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi alla qualità di Anderson e Hegland sulla trequarti alle spalle di Lien, principale riferimento offensivo.

Il Brommapojkarna dovrebbe invece rispondere con lo stesso sistema di gioco, puntando sulla velocità di Oppong e sulla qualità tecnica di Oliver Berg tra le linee.

Djurgarden (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, Marqués, Larsson; Finndell, Siltanen; Anderson, Hegland, Okkels; Lien.

Brommapojkarna (4-2-3-1): Cavallius; Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén; Barslund, Ackermann; Hansen, Berg, Oppong; Isso.

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