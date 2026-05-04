Non è una partita che accende subito i riflettori, ma è una di quelle che può dire molto su come finirà la stagione. Djurgarden e IFK Goteborg si trovano di fronte in un momento in cui servono risposte più che prestazioni. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 19:00, la 3Arena ospita una sfida tra due squadre che hanno iniziato il campionato con ritmi diversi. Il Djurgarden è ancora alla ricerca di continuità, mentre il Goteborg deve ancora trovare una vera identità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DJURGARDEN-GOTEBORG CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

I padroni di casa arrivano da un pareggio nel derby contro l’Hammarby, una gara in cui hanno gestito poco il possesso ma sono riusciti comunque a restare dentro la partita. È proprio questo il punto: squadra non dominante, ma capace di trovare soluzioni.

Il Goteborg, invece, continua a oscillare. Il 2-2 contro il GAIS ha confermato una squadra viva offensivamente, ma fragile quando deve difendere il risultato. I numeri parlano chiaro: pochi gol segnati e difficoltà nel tenere la porta inviolata.

Nei precedenti recenti il Djurgarden ha avuto qualcosa in più, restando imbattuto nelle ultime quattro sfide. Ma il dato più interessante è un altro: equilibrio. Tante partite bloccate, tanti pareggi, poche gare davvero aperte.

Le probabili formazioni

Il Djurgarden dovrebbe impostare la gara con un 4-2-3-1 abbastanza flessibile: Rinne tra i pali, difesa a quattro con Johansson e Larsson sugli esterni. In mezzo Langhoff e Siltanen a dare equilibrio, mentre sulla trequarti Aslund, Finndell e Hegland agiranno dietro Lien.

Il Goteborg si prepara invece con un 5-3-2 più prudente: linea difensiva a cinque per proteggere la porta, con Jallow ed Eriksson sugli esterni. In mezzo Kruse e Heintz avranno il compito di costruire, mentre davanti Fenger e Wiberg cercheranno di sfruttare le poche occasioni.

Djurgarden (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, Une Larsson, Max Larsson; Langhoff, Siltanen; Aslund, Finndell, Hegland; Lien.

IFK Goteborg (5-3-2): Bishesari; Jallow, Yeboah, Erlingmark, Bager, Eriksson; Alioum, Kruse, Heintz; Fenger, Wiberg.

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