Alla 3Arena va in scena uno dei due Monday Night dell'Allsvenskan (Serie A svedese): Djurgarden-Sirius (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00), due squadre in lotta per obiettivi differenti. Padroni di casa in lotta per rientrare in zona play-off, ospiti a caccia di punti pesanti per evitare la retrocessione.
Qui Djurgarden—
I Blaranderna stanno vivendo un ottimo momento: da oltre due mesi imbattuti, hanno ripreso quota nella corsa all’Europa e ora il terzo posto dista appena 5 punti. La stagione era iniziata con qualche inciampo, ma il lavoro di Honkavaara ha dato frutti e la squadra appare sempre più solida. In casa, alla 3Arena di Stoccolma, il Djurgården è una garanzia: difesa compatta e attacco che sa colpire nei momenti decisivi.
Qui Sirius—
La squadra di Engelmark deve guardarsi alle spalle: la rimonta dell’Osters ha ricompattato il gruppo delle squadre in lotta per non retrocedere, con 4 squadre nello spazio di 4 punti. L situazione è decisamente migliore di un mese fa grazie alle 4 vittorie nelle ultime 6 gare, ma c’è ancora qualche punto da fare per festeggiare l’ennesima salvezza
Djurgarden-Sirius, probabili formazioni—
DJURGARDEN (probabile formazione): Manojlovic, Stahl, Tenho, Danielson, Bergvall, Stensson, Schuller, Siltanen, Okkels, Priske, Nguen. Allenatore: Jani Honkavaara
SIRIUS (probabile formazione): Celic, Castegren, Carlsson, Anker, Krusnell, Walta, Heier, Lindberg, Bjerkebo, Ure, Persson. Allenatore: Andreas Engelmark
