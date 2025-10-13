Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, nona giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 13 ottobre - 07:10

Al Tognon di Fontanafredda va in scena Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, match valido per la nona giornata di Serie C (Girone A). La sfida in programma può definirsi a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza: un punto separa le due squadre in classifica, chi vince, potrebbe tirare il fiato, almeno per una settimana.

Il match, in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20.30 sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Dolomiti Bellunesi — Le Dolomiti Bellunesi, quindicesimi con 7 punti, vivono un momento altalenante: una sola vittoria in otto partite, con 8 gol segnati e 15 subiti. La squadra di Andrea Bonatti, subentrato a Nicola Zanini, fatica a imporsi in casa, dove finora ha raccolto solo 2 pareggi e 1 sconfitta.

Qui Lumezzane — Il Lumezzane, diciottesimo con 6 punti, arriva da una fase complessa: 2 vittorie e 6 sconfitte in otto gare. L’undici di Emanuele Troise paga una difesa fragile e un rendimento esterno preoccupante (1 vittoria e 3 sconfitte in trasferta). L’obiettivo è tornare a fare punti dopo il ko per 1-2 contro la Giana Erminio.

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, probabili formazioni — DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini, Milesi, Mondonico; Saccani, Clemenza, Burrai, Brugnolo, Mignanelli; Marconi, Toci. Allenatore: Nicola Zanini

LUMEZZANE (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise