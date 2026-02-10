Lo streaming gratis della gara di campionato Dolomiti-Pergolettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata allo stadio di Belluno, dove Dolomiti e Pergolettese si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione con 29 punti e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti sono diciassettesimi a quota 20 e arrivano a questo appuntamento con l’urgenza di fare risultato per rimanere agganciati alla corsa salvezza. Una gara che vale molto più dei tre punti in palio, soprattutto sul piano psicologico.

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.

Il momento delle due squadre — Le Dolomiti, quattordicesime con 29 punti, stanno attraversando una fase di campionato fatta di equilibrio e risultati alterni. La squadra di Andrea Bonatti punta su organizzazione e compattezza, cercando soprattutto tra le mura amiche di imporre ritmo e intensità per mettere in difficoltà gli avversari e conquistare punti preziosi in chiave tranquillità.

La Pergolettese, diciassettesima a 20 punti, vive una stagione più complessa e sente il peso della classifica. La formazione di Aimo Diana è chiamata a una prova di carattere, con l’obiettivo di muovere la graduatoria e restare in scia alle dirette concorrenti per la salvezza, facendo leva su ordine tattico e spirito di sacrificio.

Le probabili formazioni di Dolomiti-Pergolettese — Le Dolomiti dovrebbero affidarsi al 3-5-2, un modulo che garantisce copertura difensiva e densità in mezzo al campo. L’assetto permette di controllare il gioco nella zona centrale e di sfruttare l’ampiezza sugli esterni, mantenendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

La Pergolettese risponde con il 4-3-3, sistema pensato per dare maggiore ampiezza e soluzioni in fase offensiva. L’idea sarà quella di restare compatta dietro e provare a rendersi pericolosa sfruttando le corsie laterali e le transizioni rapide.

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana