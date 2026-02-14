derbyderbyderby streaming Dolomiti-Pro Vercelli streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Dolomiti-Pro Vercelli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone una sfida importante per la zona centrale della classifica: allo stadio di casa la Dolomiti ospita la Pro Vercelli in un match che mette in palio punti pesanti. Domenica 15 febbraio alle ore 14:30 i padroni di casa, quindicesimi a 29 punti, cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre la Pro Vercelli, nona a 36 punti, punta a consolidare la propria posizione in ottica playoff.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Dolomiti-Pro Vercelli in streaming gratis:

Dove vedere Dolomiti-Pro Vercelli in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Dolomiti-Pro Vercelli è disponibile per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con la possibilità di consultare statistiche aggiornate e dati utili sull’andamento della partita. Una soluzione pratica per non perdersi nemmeno un minuto del match di Serie C Girone A.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Dolomiti-Pro Vercelli nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    La Dolomiti, quindicesima in classifica con 29 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il proprio rendimento interno. La squadra di Andrea Bonatti fa affidamento su un impianto di gioco equilibrato, capace di garantire solidità difensiva e buone soluzioni in fase offensiva.

    La Pro Vercelli, nona a 36 punti, attraversa una fase positiva e guarda con interesse alla zona playoff. La formazione allenata da Michele Santoni si presenta come un avversario organizzato, con un’identità chiara e giocatori esperti in grado di gestire i momenti chiave della gara.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Dolomiti-Pro Vercelli delineano due assetti tattici ben distinti. I padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2, puntando su una difesa a tre solida e su esterni chiamati a garantire spinta e copertura, con Marconi e Olonisakin come principali riferimenti offensivi. La Pro Vercelli risponde con il 4-3-3, modulo orientato alla verticalità e alla ricerca dell’ampiezza, affidandosi all’esperienza di Comi al centro dell’attacco e alla qualità del centrocampo per gestire ritmo e possesso.

    Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

    Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

