La diretta di Dolomiti-Pro Vercelli è disponibile per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con la possibilità di consultare statistiche aggiornate e dati utili sull’andamento della partita. Una soluzione pratica per non perdersi nemmeno un minuto del match di Serie C Girone A.

La Dolomiti , quindicesima in classifica con 29 punti , arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il proprio rendimento interno. La squadra di Andrea Bonatti fa affidamento su un impianto di gioco equilibrato, capace di garantire solidità difensiva e buone soluzioni in fase offensiva.

La Pro Vercelli , nona a 36 punti , attraversa una fase positiva e guarda con interesse alla zona playoff. La formazione allenata da Michele Santoni si presenta come un avversario organizzato, con un’identità chiara e giocatori esperti in grado di gestire i momenti chiave della gara.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Dolomiti-Pro Vercelli delineano due assetti tattici ben distinti. I padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2, puntando su una difesa a tre solida e su esterni chiamati a garantire spinta e copertura, con Marconi e Olonisakin come principali riferimenti offensivi. La Pro Vercelli risponde con il 4-3-3, modulo orientato alla verticalità e alla ricerca dell’ampiezza, affidandosi all’esperienza di Comi al centro dell’attacco e alla qualità del centrocampo per gestire ritmo e possesso.