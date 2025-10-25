Dove guardare Angers-Lorient: Streaming gratis e diretta tv

Angers-Lorient in streaming gratis su Bet365: analisi completa, stato di forma, probabili formazioni del match salvezza di Ligue 1 del 26 ottobre 2025

Stefano Sorce 25 ottobre - 23:30

La Ligue 1 prosegue domenica 26 ottobre 2025 alle 17:15 con una sfida che mette in palio punti pesanti nella lotta salvezza. Allo Stade Raymond-Kopa, l’Angers ospita il Lorient in un confronto che può cambiare il destino di entrambe le squadre nella parte bassa della classifica. Guarda Angers-Lorient GRATIS in streaming live su Bet365!

Dove vedere Angers-Lorient in diretta streaming gratis su Bet365 — La partita sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Bet365, piattaforma che consente agli utenti registrati e con conto attivo di seguire gli eventi live senza costi aggiuntivi. Dopo l’accesso al proprio account, sarà sufficiente effettuare un deposito minimo di 5 euro e selezionare Angers-Lorient dal palinsesto live per assistere alla partita su qualsiasi dispositivo, con statistiche aggiornate e opzioni di scommessa consultabili in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Angers-Lorient sul palinsesto

Come arrivano le due squadre — Il pareggio ottenuto contro il Monaco ha restituito un minimo di fiducia all’ambiente, ma la mancanza di vittorie resta un peso ingombrante. L’Angers non conquista i tre punti dal 17 agosto e la sterilità offensiva è un problema evidente: soltanto quattro reti segnate in otto gare di campionato. Duajoux, però, ha notato progressi significativi dal punto di vista dell’organizzazione, soprattutto nel pressing e nella gestione della palla. Il ritorno di diversi giocatori importanti consente inoltre una maggiore varietà tattica nella scelta dell’undici iniziale.

La reazione d’orgoglio vista nel 3-3 contro il Brest ha confermato il carattere del gruppo di Pantaloni, bravo a non mollare nemmeno nei minuti finali. Il bilancio recente è incoraggiante: una sola sconfitta nelle ultime quattro uscite. La fase difensiva però continua a concedere troppo e le tante assenze pesano nella rotazione, soprattutto sulle corsie laterali. In avanti, la rapidità degli attaccanti può rappresentare la vera arma per colpire l’Angers in transizione.

Le probabili formazioni di Angers-Lorient — L’Angers dovrebbe iniziare con Koffi tra i pali, Arcus, Camara, Lefort e Hanin a comporre la linea difensiva. A centrocampo la fisicità di Belkebla e la disciplina tattica di Belkhdim serviranno a schermare la difesa, mentre Raolisoa, Mouton e Sbaï agiranno alle spalle dell’unica punta Peter, chiamato a far male in profondità.

Il Lorient risponderà con Mvogo in porta e una difesa a tre formata da Meïté, Monnier e Talbi. Sulle fasce ci sarà la corsa di Le Bris e Kouassi, mentre Abergel e Avom-Ebong presidieranno la zona centrale del campo. In avanti, Makengo e Pagis giocheranno a supporto di Soumano, attaccante rapido e imprevedibile.

Angers SCO (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Mouton, Sbaï; Peter. Allenatore: Dujeux.

Lorient (3-4-3): Mvogo; Meïté, Monnier, Talbi; Le Bris, Abergel, Avom-Ebong, Kouassi; Makengo, Pagis; Soumano. Allenatore: Pantaloni.

Non perdere Angers-LorientIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.