Dove guardare Bristol-Southampton: streaming gratis e diretta TV

Martedì 21 ottobre 2025, alle 21:00, l’Ashton Gate Stadium ospita la sfida di Championship tra Bristol City e Southampton FC

Stefano Sorce 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 23:55)

l'Ashton Gate Stadium di Bristol si accenderà per una notte di grande calcio: Bristol City e Southampton FC si sfideranno in una partita che profuma di riscatto e ambizione, valida per l'11ª giornata di Championship. La gara è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il Bristol City di Gerhard Struber arriva a questo appuntamento forte del successo per 1-0 contro il Norwich City, che ha ridato morale e fiducia. La squadra occupa la settima posizione con 16 punti, frutto di un cammino recente di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Con 16 gol segnati e 10 subiti, i Robins mostrano una buona vena offensiva, anche se in casa il rendimento è altalenante: solo una vittoria nelle ultime cinque all’Ashton Gate. L’obiettivo sarà dare continuità, spinti dal proprio pubblico, per restare agganciati alla zona playoff.

Il Southampton di Will Still vive una fase di transizione. Le due vittorie, sei pareggi e due sconfitte finora ottenute raccontano di una squadra che fatica a chiudere le partite, pur mostrando una discreta organizzazione difensiva. L’ultimo 0-0 contro lo Swansea City ha confermato i problemi offensivi: 11 gol segnati in dieci giornate sono pochi per una rosa di questa qualità. I Saints dovranno alzare il ritmo, soprattutto in trasferta, dove spesso hanno lasciato punti preziosi.

Le probabili formazioni di Bristol City-Southampton — Nel Bristol City, Struber conferma il 4-2-3-1 con Vitek in porta, Tanner, Dickie, molto forte di testa, Atkinson e McCrorie in difesa. A centrocampo Randell e Vyner agiranno in copertura, mentre sulla trequarti ci saranno Neto Borges, Twine ed il funambolo Mehmeti a supporto di Riis, unica punta.

Il Southampton di Still risponde con un 4-3-3 dinamico: McCarthy tra i pali, Edwards, Wood, Harwood-Bellis e Fellows in difesa. In mezzo Jander, Charles e Manning, molto abile nei calci piazzati, mentre davanti il tridente sarà composto da Scienza, Armstrong e Downs.

Bristol City (4-2-3-1): Vitek, Tanner, Dickie, Atkinson, McCrorie, Randell, Vyner, Neto Borges, Twine, Mehmeti, Riis. Allenatore: Struber.

Southampton (4-3-3): McCarthy, Edwards, Wood, Harwood-Bellis, Fellows, Jander, Charles, Manning, Scienza, Armstrong, Downs. Allenatore: Still.

