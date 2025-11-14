Dove guardare Bucks-Hornets: streaming gratis e diretta TV

Charlotte ospita Milwaukee alle 02:00 italiane del 15 novembre 2025. Hornets in crescita, Bucks senza Antetokounmpo ma determinati a reagire. Scopri dove vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 14 novembre - 00:26

Nella notte tra venerdì e sabato 15 novembre la NBA propone un incontro che può rivelarsi decisivo per il percorso di entrambe le squadre: Charlotte Bucks ospita Milwaukee Hornets con palla a due prevista per le 02:00 del mattino in Italia.

Il momento delle due squadre — I Bucks, nonostante il blasone e il roster costruito per competere per il titolo, arrivano a questa trasferta con qualche crepa evidente. Il record aggiornato è attorno al 7-5, e sebbene i protagonisti siano tanti e di qualità, la squadra fatica a mantenere la continuità che ci si aspetta. Il grande assente per Milwaukee è la stella Giannis Antetokounmpo, fermato per un problema al ginocchio, il che rappresenta una perdita enorme sotto l’aspetto tecnico e mentale. In trasferta, soprattutto contro squadre che pestano sull’acceleratore, i Bucks devono essere più incisivi anche nei momenti decisivi per evitare di lasciar scappare partite che sulla carta non dovrebbero perdere.

Gli Hornets arrivano a questo appuntamento con una certa dose di fiducia, dopo aver interrotto una serie negativa. Nonostante un avvio complicato, con un record sotto la media, la squadra di Charlotte ha dimostrato di saper reagire: nella più recente uscita hanno sconfitto Milwaukee 111-100, guadagnando un successo che può dare slancio al loro cammino. Tuttavia, i problemi restano: assenze pesanti (ad esempio LaMelo Ball è fermo per un problema alla caviglia) rendono il lavoro ancora più arduo e mostrano che la squadra deve crescere in solidità se vuole fare davvero il salto di qualità. In un’atmosfera in cui ogni partita diventa un’occasione, gli Hornets cercheranno di sfruttare il fattore campo, l’energia dei giovani e l’effetto sorpresa per far male a una delle realtà più attestate della Eastern Conference.

I probabili quintetti base di Bucks-Hornets — Bucks: Kuzma, Trent, Turner, Green, Rollins. Coach: Rivers.

Hornets: James, Sexton, Kalkbrenner, Bridges, Knueppel. Coach: Lee.

