derbyderbyderby streaming Dove guardare Campobasso-Ternana: streaming gratis, diretta TV e formazioni

La diretta streaming

Dove guardare Campobasso-Ternana: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Dove guardare Campobasso-Ternana: streaming gratis, diretta TV e formazioni - immagine 1
Segui Campobasso-Ternana in streaming e in diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Nuovo turno di Serie C ricchissimo di match interessanti: domenica 19 ottobre alle ore 12:30 si gioca la sfida tra Campobasso e Ternana valido per il Girone B, una partita molto interessante per definire la classifica del campionato e per comprendere al meglio le reali ambizioni di entrambi i club. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE CAMPOBASSO TERNANA IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Campobasso-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. 

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Dove guardare Campobasso-Ternana: streaming gratis, diretta TV e formazioni- immagine 2
Campobasso-Ternana

Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Campobasso-Ternana in diretta live. Il match, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Campobasso-Ternana” nella sezione Live Streaming

    • Tifosi del Campobasso
    Tifosi del Campobasso

    Campobasso-Ternana, il momento delle due squadre

    —  

    Padroni di casa al decimo posto con 12 punti conquistati: per dare seguito a quanto di buono fatto finora e muovere la classifica, per il Campobasso sarà fondamentale sfruttare il fattore casalingo in vista del prossimo match. Non sarà però semplice, perché dall'altro lato ci sarà una Ternana ben organizzata e in piena zona playoff: con 14 punti collezionati, gli ospiti si ritrovano in quarta posizione.

    Le probabili formazioni di Campobasso-Ternana

    —  

    Modulo offensivo per mister Zauri che non rinuncia ai suoi esterni d'attacco per puntare alla vittoria casalinga. Il Campobasso si prepara ad una partita aggressiva sfruttando anche i terzini di spinta e gli inserimenti delle mezzali. Dall'altro lato la Ternana di Liverani si dispone con un più prudente 5-3-2 per fare densità e colpire quando necessario.

    Campobasso (4-3-3): Tantalocchi, Cristallo, Papini, Lancini, Celesia, Gala, Cerretelli, Gargiulo, Bifulco, Magnaghi, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri

    Ternana (5-3-2): D'Alterio, Ndrecka, Martella, Capuano, Meccariello, Donati, Vallocchia, Cruz, Tripi, Leonardi, Ferrante. Allenatore: Fabio Liverani

    Non perdere l’occasione di seguire Campobasso-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Campobasso-Ternana in streaming live gratis su Bet365. 

    Leggi anche
    Streaming Kansas City-Houston: Diretta TV e Live Gratis
    Colorado-Los Angeles FC in Diretta Streaming Gratis: dove vedere la MLS

    © RIPRODUZIONE RISERVATA