Campobasso-Ternana

Carmine Panarella 18 ottobre - 10:00

Nuovo turno di Serie C ricchissimo di match interessanti: domenica 19 ottobre alle ore 12:30 si gioca la sfida tra Campobasso e Ternana valido per il Girone B, una partita molto interessante per definire la classifica del campionato e per comprendere al meglio le reali ambizioni di entrambi i club.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Campobasso-Ternana in diretta live. Il match, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Campobasso-Ternana” nella sezione Live Streaming

Campobasso-Ternana, il momento delle due squadre — Padroni di casa al decimo posto con 12 punti conquistati: per dare seguito a quanto di buono fatto finora e muovere la classifica, per il Campobasso sarà fondamentale sfruttare il fattore casalingo in vista del prossimo match. Non sarà però semplice, perché dall'altro lato ci sarà una Ternana ben organizzata e in piena zona playoff: con 14 punti collezionati, gli ospiti si ritrovano in quarta posizione.

Le probabili formazioni di Campobasso-Ternana — Modulo offensivo per mister Zauri che non rinuncia ai suoi esterni d'attacco per puntare alla vittoria casalinga. Il Campobasso si prepara ad una partita aggressiva sfruttando anche i terzini di spinta e gli inserimenti delle mezzali. Dall'altro lato la Ternana di Liverani si dispone con un più prudente 5-3-2 per fare densità e colpire quando necessario.

Campobasso (4-3-3): Tantalocchi, Cristallo, Papini, Lancini, Celesia, Gala, Cerretelli, Gargiulo, Bifulco, Magnaghi, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri

Ternana (5-3-2): D'Alterio, Ndrecka, Martella, Capuano, Meccariello, Donati, Vallocchia, Cruz, Tripi, Leonardi, Ferrante. Allenatore: Fabio Liverani

Non perdere l’occasione di seguire Campobasso-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Campobasso-Ternana in streaming live gratis su Bet365.