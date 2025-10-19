Getafe-Real Madrid, Liga 19 ottobre 2025 ore 21:00: analisi e probabili formazioni. Guarda la partita in streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 02:00)

Il Coliseum Alfonso Perez sarà teatro di una sfida dall'alto tasso emotivo tra Getafe e Real Madrid, valida per la nona giornata di Liga. Calcio d'inizio domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:00.

Come arrivano le due squadre al match — Il Getafe ha iniziato bene la stagione con due vittorie nelle prime giornate, ma la successiva flessione lo ha riportato con i piedi per terra: solo due punti nelle ultime quattro partite. La sconfitta per 2-1 contro l’Osasuna ha evidenziato le difficoltà realizzative di una squadra che fatica a creare occasioni. Il tecnico José Bordalas punta sulla compattezza difensiva e sul contropiede, ma il calo offensivo, unito all’assenza di Uche (ceduto al Crystal Palace), pesa enormemente. Il rientro di Adrian Liso, miglior marcatore stagionale, dopo l’esperienza al Mondiale U20, rappresenta una buona notizia, anche se il giocatore non è ancora al top della forma.

Il Real Madrid di Xabi Alonso ha iniziato la stagione in maniera travolgente, con nove vittorie su dieci partite tra Liga e Champions League. L’unico passo falso è arrivato nel derby perso 5-2 contro l’Atletico, ma la squadra si è prontamente riscattata, battendo Kairat (5-0) in Europa e Villarreal (3-1) in campionato. La coppia Mbappé-Vinicius continua a incantare, con Bellingham e Rodrygo a supporto in un 4-3-3 dinamico e verticale. Le merengues hanno mostrato una netta propensione ad aggredire subito la partita: sono stati in vantaggio all’intervallo in tre delle ultime quattro trasferte di Liga. Nonostante il piccolo spavento per l’infortunio alla caviglia di Mbappé durante la pausa nazionale, il francese è recuperato e pronto a scendere in campo.La sua striscia è impressionante: gol in dieci partite consecutive tra club e nazionale

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid — Bordalas dovrebbe confermare il 5-3-2, con Soria in porta, Rico e Femenia sulle corsie, mentre Abqar, Djené e Duarte comporranno il blocco difensivo centrale. In mediana spazio a Arambarri, Milla e Martín, con il duo Liso-Mayoral in attacco.

Alonso confermerà il 4-3-3. Tra i pali tornerà Courtois, mentre la linea difensiva sarà composta da Carvajal e Mendy sulle corsie, con Militao e Alaba centrali. In mezzo al campo, Tchouameni sarà il perno davanti alla difesa, con Valverde e Bellingham ai suoi lati. Davanti, un tridente da sogno: Rodrygo, Vinicius e Kylian Mbappé.

Getafe (5-3-2): Soria, Femenia, Abqar, Djené, Duarte, Rico, Arambarri, Martín, Milla, Liso, Mayoral. Allenatore: José Bordalas.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Vinicius, Mbappé, Rodrygo. Allenatore: Alonso.

