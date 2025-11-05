Dove guardare Gremio-Cruzeiro: diretta streaming e live gratis

Gremio-Cruzeiro, 5 novembre 2025 ore 20:00: gara valida per il Brasileirao, scopri come vederla gratis

Stefano Sorce 5 novembre - 00:45

Lo scontro tra Gremio e Cruzeiro promette di essere uno degli incontri più interessanti del turno infrasettimanale del Brasileirao, in programma per giovedì 6 novembre 2025 alle ore o0:00.

Dove vedere Gremio-Cruzeiro in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Brasileirao comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Gremio-Cruzeiro in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Gremio affronta questa partita in una fase delicata della propria stagione. La squadra di Porto Alegre ha registrato quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime dieci partite, faticando a trovare continuità nonostante i numerosi cambi di allenatore durante l’anno. L’ultima uscita è terminata con una sconfitta per 2-0 contro il Corinthians il 2 novembre, un risultato che ha sottolineato le difficoltà della squadra sia in fase creativa sia difensiva. Nell’attuale classifica il Gremio occupa l’11º posto con un bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

Il Cruzeiro arriva a Porto Alegre in condizioni decisamente migliori, trovandosi terzo in classifica con 17 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di Belo Horizonte è una delle più costanti della lega, con una media di 1,5 gol realizzati e soltanto 0,7 subiti a partita, uno dei migliori record difensivi della competizione. Il loro ultimo risultato è una vittoria casalinga per 3-1 contro il Vitoria del 1° novembre, che ha esteso la serie positiva a cinque gare (due vittorie e tre pareggi). Sotto la guida del tecnico portoghese Leo Jardim, il Cruzeiro ha sviluppato uno stile di gioco disciplinato e compatto, particolarmente efficace in trasferta.

Le probabili formazioni Gremio-Cruzeiro — Nel Gremio, Mano Menezes dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 con Tiago Volpi tra i pali, una garanzia di esperienza e leadership. In difesa agiranno João Lucas e Marlon come terzini, mentre la coppia centrale sarà composta da Noriega e dal veterano Kannemann, pilastro della retroguardia. A centrocampo spazio a Cuéllar in posizione di mediano, supportato da Arthur ed Edenilson, chiamati a dare equilibrio e ritmo alla manovra. In attacco, Alysson e Amuzu dovrebbero affiancare Carlos Vinícius, terminale offensivo incaricato di guidare la linea avanzata del Tricolor.

Sul fronte opposto, il Cruzeiro di Leo Jardim dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Cássio, leader carismatico e punto fermo della squadra. La difesa vedrà William e Kaiki sulle fasce, con Fabrício Bruno e Villalba al centro, una coppia che ha garantito sicurezza per tutta la stagione. Davanti alla difesa, la mediana sarà affidata al duo formato da Lucas Romero e Lucas Silva, incaricati di dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno Christian e Arroyo ai lati, con Matheus Pereira libero di muoversi tra le linee dietro all’unica punta Kaio Jorge, riferimento offensivo principale della Raposa.

GREMIO (4-3-3): Volpi; Lucas, Noriega, Kannemann, Marlon; Cuellar, Arthur, Edenilson; Alysson, Vinicius, Amuzu. Allenatore: Mano Menezes.

CRUZEIRO (4-2-3-1): Cassio; William, Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Silva; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. Allenatore: Leo Jardim.

Gremio-Cruzeiro: partita valida per il Brasileirao.