Stefano Sorce 11 novembre - 16:24

Il PalaMacchia si prepara a vivere una notte di passione e tradizione cestistica. Libertas Livorno e Forlì, mercoledì 12 novembre alle ore 20,30, si sfidano in un match dal profumo di storia, tra due piazze che hanno scritto pagine importanti del basket italiano. Livorno cerca continuità dopo un inizio di stagione promettente, mentre Forlì, squadra esperta e compatta, vuole imporsi con la propria fisicità e lucidità tattica. Guarda ora Livorno-Forlì GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Libertas Livorno arriva a questo appuntamento con un bilancio positivo di 6 vittorie e 4 sconfitte, frutto di un percorso lineare e convincente. La squadra toscana segna in media 79,4 punti a gara e concede soltanto 74,1, numeri che testimoniano una solidità difensiva tra le migliori del campionato. In casa, il rendimento resta un fattore determinante: 78,4 punti segnati e appena 70,8 subiti fanno del PalaMacchia una vera roccaforte. Coach Cardani punta a confermare questa identità contro una rivale di spessore.

Dall’altra parte, Forlì presenta un andamento più altalenante, con 5 vittorie e 5 sconfitte. L’attacco viaggia su una media di 75,4 punti, ma la squadra soffre quando il ritmo si alza troppo. In trasferta, la solidità difensiva diventa la chiave: i romagnoli devono riuscire a mantenere intensità costante per competere su un campo storicamente ostico. La sfida promette equilibrio e intensità, tra due formazioni costruite per restare stabilmente nella parte alta della classifica.

I probabili quintetti base di Livorno-Forlì — Livorno: Filoni, Possamai, Tiby, Valentini, Woodson. Coach: Diana.

Forlì: Allen, Del Chiaro, Gaspardo, Harper, Tavernelli. Coach: Martino.

