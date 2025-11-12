Dove guardare Maccabi-Baskonia: streaming gratis e diretta TV

Giovedì 13 novembre alle 20:30, Maccabi e Baskonia si sfidano alla Nikolic Hall di Belgrado in un duello intenso tra talento e ritmo offensivo. Scopri come vederla gratuitamente

Stefano Sorce 12 novembre - 16:10

La sfida tra Maccabi Rapyd Tel Aviv e Baskonia Vitoria-Gasteiz chiuderà il giovedì di Eurolega con un match dal sapore speciale. Si gioca giovedì 13 novembre alle ore 21.00, e come ormai accade da inizio stagione, il Maccabi disputa le proprie partite casalinghe alla Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado, utilizzata come sede temporanea per le gare europee. Guarda ora Maccabi-Baskonia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Il Maccabi arriva a questa partita dopo una serie di risultati altalenanti. La squadra di Oded Kattash è reduce da una sconfitta contro il Fenerbahçe, maturata nella seconda parte di gara dopo un buon primo tempo. In generale, l’avvio di stagione non è stato semplice per gli israeliani, che devono ancora trovare continuità difensiva e una gestione più equilibrata nei momenti chiave. Tuttavia, il potenziale offensivo non manca: Wade Baldwin IV e Lorenzo Brown restano due garanzie in cabina di regia e realizzazione, mentre Bonzie Colson e Josh Nebo assicurano presenza e fisicità sotto canestro. La squadra ha già dimostrato, in più di un’occasione, di poter segnare con grande ritmo e di poter mettere in difficoltà chiunque quando riesce a imporre il proprio gioco in transizione.

Dall’altra parte, il Baskonia di Dusko Ivanovic arriva in un buon momento, rinvigorito dal successo netto sull’Olympiacos e da un rendimento offensivo tra i più prolifici della competizione. Il club basco si conferma una delle formazioni più imprevedibili della Eurolega: ritmo alto, molti tiri da tre e tanta fiducia nei propri esterni. Markus Howard continua a essere il faro offensivo della squadra, con medie da top scorer europeo, mentre Chima Moneke, se in condizioni ottimali dopo il recente infortunio, può garantire energia e punti nel pitturato. Anche Vanja Marinković e Codi Miller-McIntyre stanno trovando spazio e continuità, segno che il Baskonia sta riuscendo a far ruotare efficacemente più uomini.

I probabili quintetti base di Maccabi-Baskonia — Maccabi: Brissett, Hoard, Sorkin, Walker, Blatt. Coach: Kattash.

Baskonia: Diallo, Kurucs, Diop, Villar, Simmons. Coach: Galbiati.

