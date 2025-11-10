Dove guardare Magic-Blazers: streaming gratis e diretta TV

Martedì 11 novembre 2025, alle ore 01:00 italiane, la scena NBA accende i riflettori sullo Kia Center di Orlando, dove i Magic ospitano i Trail Blazers in un match che può dire molto sullo stato evolutivo di entrambi i roster. Guarda ora Magic-Blazers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Come arrivano le due squadre—
Gli Orlando Magic stanno vivendo una fase di transizione, cercando di consolidare il lavoro degli ultimi anni e trasformare il potenziale in risultati concreti. Il bilancio di questo avvio di stagione parla di 4 vittorie e 5 sconfitte, un andamento altalenante ma che lascia intravedere margini di crescita. La squadra di Jamahl Mosley segna in media 117,0 punti a partita, concedendone 116,8, dati che riflettono una discreta capacità offensiva ma anche una difesa che deve ancora trovare piena stabilità. Tra le mura amiche del Kia Center, i Magic puntano molto sul sostegno del pubblico e sul talento dei giovani protagonisti come Paolo Banchero e Franz Wagner, entrambi in costante crescita. Tuttavia, la squadra deve migliorare nella gestione dei finali punto a punto e nella continuità difensiva, elementi che potrebbero trasformarla da potenziale mina vagante a realtà solida della Eastern Conference.
Sul fronte opposto, i Portland Trail Blazers arrivano a questa trasferta con un bilancio positivo di 5 vittorie e 4 sconfitte, un inizio che supera le aspettative di inizio stagione. La formazione guidata da Chauncey Billups sta dimostrando di saper reggere il ritmo competitivo della Western Conference grazie a un gioco dinamico e ben bilanciato. In media, i Blazers realizzano 121,6 punti per gara, subendone 119,8, un chiaro segnale di vocazione offensiva, ma anche della necessità di maggiore compattezza difensiva. Storicamente, contro i Magic, Portland ha un leggero vantaggio: nelle ultime cinque sfide ha ottenuto più successi e sembra in grado di mantenere questa tendenza. Il gruppo ha trovato nuova fiducia e un’identità più aggressiva, con giocatori come Anfernee Simons e Shaedon Sharpe che stanno assumendo ruoli sempre più centrali.
I probabili quintetti base di Orlando Magic-Portland Trail Blazers—
Orlando Magic: Suggs, Bane, Carter, Banchero, Wagner. Coach: Mosley.
Trail Blazers: Avdija, Camara, Clingan, Sharpe, Holiday. Coach: Billups.
