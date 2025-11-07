Millwall vs Preston North End, Championship, 8 novembre 2025. Analisi, statistiche e streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 7 novembre - 18:19

Sabato 8 novembre 2025, alle 13:30, lo stadio The Den sarà il palcoscenico del duello tra Millwall e Preston North End, valido per la 15ª giornata di Championship. Guarda ora Millwall-Preston GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Millwall-Preston in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Come arrivano le due squadre — Il Millwall, nonostante il 4-0 subito contro il Birmingham City, resta una delle squadre più difficili da affrontare tra le mura amiche. A The Den, infatti, i londinesi hanno costruito buona parte dei loro punti, con 4 vittorie su 7 incontri casalinghi, spinti da un pubblico sempre caldo e partecipe. La formazione di Alex Neil punta su intensità, compattezza e transizioni rapide: dopo la sconfitta, il tecnico scozzese ha chiesto una reazione di carattere, e l’ambiente del Den è perfetto per ritrovare fiducia.

Dall’altra parte, il Preston North End arriva con il morale alto dopo il successo per 2-1 contro lo Swansea City. La squadra allenata da Paul Heckingbottom ha messo in mostra equilibrio e organizzazione, con una difesa solida (solo 13 reti subite in stagione) e un attacco pragmatico. Tuttavia, il rendimento esterno non convince pienamente: solo 2 vittorie in 6 trasferte, con difficoltà a mantenere la stessa intensità vista in casa.

Le probabili formazioni di Millwall-Preston — Millwall (4-2-3-1): Crocombe, Harding, Crama, Cooper, Sturge, Mazou-Sacko, De Norre, Neghli, Cundle, Ballo, Ivanovic. Allenatore: Neil.

Preston (3-1-4-2): Iversen, Storey, Lindsay, Hughes, Whiteman, Offiah, Small, Armstrong, Devine, Dobbin, Osmajic. Allenatore: Heckingbottom.

Millwall-Preston è disponibile in diretta streaming su Bet365.