Dove guardare Mirandes-Gijon: streaming gratis e probabili formazioni

Mirandes-Sporting Gijon (Segunda División, 7 novembre 2025). Mirandes in crisi e senza vittorie in casa, Sporting favorito grazie alla forma recente e alla solidità difensiva.

Stefano Sorce 7 novembre - 00:22

Venerdì 7 novembre 2025, alle 20:30, lo stadio Municipal de Anduva ospiterà la sfida tra Mirandes e Sporting Gijón, valida per la Segunda Division spagnola.

Dove vedere Mirandes-Gijon in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Come arrivano le due squadre — Il Mirandes vive un momento complicato: appena 9 punti in 12 giornate, con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il problema principale è il rendimento casalingo, dove la squadra di Fran Justo non è ancora riuscita a vincere nelle ultime cinque partite, collezionando un solo punto. La difesa continua a essere il tallone d’Achille con 20 gol subiti, mentre l’attacco, con solo 12 reti realizzate, non riesce a compensare. L’ultimo ko per 3-2 contro la Cultural Leonesa ha mostrato ancora una volta i limiti strutturali della squadra, sia nel contenimento che nella gestione dei vantaggi.

Dall’altra parte, lo Sporting Gijon arriva in una fase positiva. Il gruppo guidato da Borja Jimenez è nono con 19 punti, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Le ultime cinque partite raccontano di una squadra in crescita, capace di ottenere 4 vittorie e 1 pareggio, con un solo gol subito negli ultimi 270 minuti di gioco. L’ultimo pareggio 0-0 contro il Las Palmas ha confermato la solidità difensiva dei biancorossi, che sembrano aver trovato equilibrio dopo un avvio incostante.

Le probabili formazioni delle due squadre — Mirandes (5-3-2): Juanpa, Ramos, Gutierrez, Pascual, Cordoba, Perez, Bauza, Helguera, Fernandez, Petit, Mari. Allenatore: Fran Justo.

Gijon (4-2-3-1): Yanez, Rosas, Vazquez, Perrin, Sanchez, Smith, Corredera, Dubasin, Gelabert Pina, Garcia, Coundoul. Allenatore: Jimenez.

Mirandes-Gijon, partita valida per la Segunda Division.