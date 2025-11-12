Il Madison Square Garden fa da cornice alla sfida tra New York Knicks e Orlando Magic, in programma giovedì 13 novembre alle ore 01:00 italiane. Guardala su Bet365 gratuitamente

Stefano Sorce 12 novembre - 01:13

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il Madison Square Garden si prepara a un'altra serata di grande basket: New York Knicks-Orlando Magic, gara valida per la stagione NBA 2025-26, in programma giovedì 13 novembre alle ore 01:00 italiane.

Dove vedere New York Knicks-Orlando Magic in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Il momento delle due squadre — I Knicks si presentano a questo appuntamento con la consapevolezza di essere una delle formazioni più strutturate della Eastern Conference. Dopo un avvio di stagione convincente, la squadra allenata da Tom Thibodeau ha mostrato la propria solidità sia in casa sia in trasferta, costruendo le vittorie sulla difesa e sull’intensità fisica. Il leader tecnico è Jalen Brunson, sempre più trascinatore dentro e fuori dal campo, ma la vera forza di New York risiede nell’equilibrio del gruppo: ogni giocatore conosce il proprio ruolo e sa come incidere nel sistema. L’arrivo di Karl-Anthony Towns ha aggiunto talento offensivo e presenza nel pitturato, mentre Mitchell Robinson continua a dominare a rimbalzo e a proteggere il ferro con la consueta autorità. I Knicks, rispetto agli anni passati, appaiono più maturi e meno dipendenti dalle individualità

Gli Orlando Magic arrivano a New York con la leggerezza e la fame tipica delle squadre giovani. Il gruppo guidato da Jamahl Mosley continua il suo percorso di crescita, basandosi sull’entusiasmo e sul talento di una generazione che promette bene. Paolo Banchero è il simbolo di questo progetto: versatile, carismatico, capace di prendersi responsabilità da veterano pur essendo ancora all’inizio della carriera. Accanto a lui, Franz Wagner porta qualità, letture e punti, mentre la presenza di Jalen Suggs e del nuovo innesto Desmond Bane aggiunge intensità e pericolosità perimetrale. Il punto di forza dei Magic è la freschezza atletica: corrono, pressano, recuperano palloni e provano a trasformarli subito in canestri facili. Tuttavia, la gioventù porta con sé anche limiti di gestione. Quando l’adrenalina cala, Orlando tende a perdere lucidità, soprattutto nei possessi decisivi.

I probabili quintetti base di Knicks-Magic — Knicks: Bridges, Brunson, Robinson, Towns, Anunoby. Coach: Brown.

Magic: Bane, Black, Carter, Banchero, Wagner. Coach: Mosley.

La partita è valida per l'NBA.