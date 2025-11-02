Real Oviedo-Osasuna, Liga: lunedì 3 novembre alle 21. Analisi, formazioni, statistiche e streaming gratis della sfida salvezza al Carlos Tartiere

Stefano Sorce 2 novembre - 17:09

Il momento delle due squadre — Il Real Oviedo di Carrion è reduce da un pareggio spettacolare sul campo del Girona (3-3), ottenuto grazie al gol allo scadere di Carmo. Un punto che muove la classifica ma che lascia l’amaro in bocca, vista la rimonta subita dopo il doppio vantaggio iniziale firmato Vinas e Rondon. Il tecnico non ha nascosto la sua delusione per l’atteggiamento troppo rinunciatario della squadra, sottolineando la necessità di difendere meglio e con più coraggio. I numeri parlano chiaro: con 7 gol fatti e 19 subiti, l’Oviedo ha uno dei peggiori bilanci difensivi della Liga, e solo due vittorie in dieci partite. Carrion spera che la coppia Rondon-Vinas possa replicare la buona intesa vista nell’ultima uscita, mentre restano da valutare le condizioni di Dendoncker, uscito acciaccato a Girona.

Per l’Osasuna di Lisci, la sconfitta per 3-2 contro il Celta Vigo brucia ancora. Dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio grazie a una doppietta di Budimir, la squadra di Pamplona ha fallito un calcio di rigore proprio con il suo centravanti, subendo poi il gol beffa di Duran all’87’. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva, che riporta i navarri in una zona di classifica preoccupante. L’allenatore ha chiesto ai suoi maggiore cinismo e attenzione, sottolineando come l’Osasuna abbia concesso poco ma male, pagando ogni distrazione a caro prezzo. Per la trasferta in Asturia, Lisci confermerà Budimir al centro dell’attacco, supportato da Munoz e Garcia, con Moncayola e Beretones sugli esterni a garantire spinta e copertura.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Osasuna — Nel Real Oviedo, Carrion si affida al consueto 4-4-2, con Escandell tra i pali e una linea difensiva composta da Vidal e Lopez sugli esterni, mentre Carmo e Costas presidiano il centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Dendoncker e Colombatto, incaricati di dare equilibrio e copertura, con Ejaria e Chaira larghi sulle fasce per sostenere le due punte. Davanti confermata la coppia Rondón–Viñas, protagonista a Girona e principale speranza per risalire la classifica.

L’Osasuna, invece, dovrebbe presentarsi con il 3-4-3 disegnato da Lisci. Herrera difenderà i pali, con il terzetto difensivo composto da Boyomo, Catena e Cruz. Sulle corsie esterne agiranno Moncayola e Beretones, pronti a spingere ma anche a dare copertura in fase difensiva, mentre in mezzo al campo ci saranno Torro e Gomez, deputati al filtro e alla costruzione. Davanti il tridente offensivo sarà formato da Garcia e Munoz a supporto di Budimir, reduce da una doppietta e ancora il punto di riferimento assoluto dell’attacco navarro.

Real Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Ejaria, Dendoncker, Colombatto, Chaira; Viñas, Rondón. Allenatore: Carrion.

Osasuna (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Moncayola, Torro, Gomez, Beretones; Garcia, Budimir, Munoz. Allenatore: Lisci.