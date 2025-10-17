Dove guardare Portland-San Diego: streaming gratis e probabili formazioni

Guarda Portland Timbers-San Diego FC in streaming gratis su Bet365 domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00. Formazioni, analisi e dove vederla live

Stefano Sorce 17 ottobre - 15:54

Portland Timbers e San Diego FC si affronteranno in un match cruciale della Major League Soccer, in programma per domenica 19 ottobre 2025 alle ore 03:00. La sfida, valida per il 34° turno di MLS, mette di fronte due squadre con ambizioni opposte: i Timbers cercano punti per risalire la classifica, mentre San Diego FC punta a consolidare un posto nei playoff. Guarda ora Portland-San Diego GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre alla gara — I Portland Timbers non stanno vivendo un momento brillante. La squadra di Phil Neville si trova al 16° posto con 44 punti, dopo una serie di risultati altalenanti: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima battuta d’arresto per 0-1 contro i Seattle Sounders ha messo in luce alcune lacune difensive, nonostante la squadra mostri una discreta solidità offensiva (41 gol segnati). Il lavoro principale per Neville resta quello di dare maggiore equilibrio e compattezza al reparto arretrato per evitare di sprecare punti preziosi in questo finale di stagione.

Il San Diego FC, allenato da Mikey Varas, sta invece attraversando un periodo di fiducia e concretezza. Con 60 punti all’attivo e un eccellente bilancio stagionale di 60 gol segnati, la squadra californiana si conferma tra le più spettacolari della lega. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma l’ultimo successo per 4-2 contro Houston Dynamo ha dimostrato la potenza offensiva del gruppo. Varas ha costruito una formazione dinamica, capace di colpire in contropiede e di gestire il ritmo della gara con maturità tattica.

Le probabili formazioni di Portland-San Diego — Tra i pali per il Portland ci sarà Crepeau, protetto dalla difesa composta da Mosquera e Surman al centro e dai terzini Miller e Smith. A centrocampo agiranno Ortiz, Pereira da Costa e Ayala, con Pereira da Costa come faro creativo della squadra: la sua tecnica sopraffina e il controllo palla preciso lo rendono un giocatore tecnico, capace di dettare i ritmi del gioco, creare spazi per i compagni e trasformare ogni possesso in azione offensiva. In attacco spazio a Velde, Mora e Antony, pronti a sfruttare velocità e movimenti tra le linee per sorprendere la difesa avversaria.

Negli ospiti il portiere sarà dos Santos, con McVey e Duah centrali e McNair e Bombino sulle fasce. A centrocampo, Valakari, Tverskov e de la Torre guideranno la costruzione del gioco. In attacco spiccano Dreyer, Pellegrino e Lozano, con Lozano come vero pericolo: dotato di passo veloce e grande rapidità, è in grado di scattare alle spalle della difesa e creare costantemente situazioni pericolose. La sua velocità lo rende imprendibile nei contropiedi e nei duelli uno contro uno. L'ex Napoli è il pericolo numero uno per Phil Neville.

Portland Timbers (4-3-3): Crepeau, Mosquera, Surman, Miller, Smith, Ortiz, Pereira da Costa, Ayala, Velde, Mora, Antony. Allenatore: Neville.

San Diego FC (4-3-3): dos Santos, McVey, Duah, McNair, Bombino, Valakari, Tverskov, de la Torre, Dreyer, Pellegrino, Lozano. Allenatore: Varas.

