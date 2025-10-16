In campo occhi puntati su Larsen, Adamsen e Bakiz per i padroni di casa, e su Kotarski, Elyounoussi e Delaney per gli ospiti

Stefano Sorce 16 ottobre - 01:43

Segui Silkeborg-Copenaghen in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la sfida di Superliga, le probabili formazioni e lo stato di forma delle due squadre.

Venerdì 17 ottobre, alle ore 19:00, lo JYSK Park di Silkeborg ospita la sfida tra Silkeborg e Copenaghen, valida per la Superliga danese. Si tratta di un match dal grande interesse: il Silkeborg lotta per la salvezza, mentre il Copenaghen cerca di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Guarda ora Silkeborg-Copenaghen GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Silkeborg-Copenaghen in diretta TV e streaming gratis — La partita Silkeborg-Copenaghen sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Superliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Silkeborg-Copenaghen in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Silkeborg-Copenaghen nella sezione Live Streaming.

Silkeborg-Copenaghen: come arrivano le due squadre alla sfida — Il Silkeborg arriva a questo match dopo l’ultima sconfitta contro l’Aarhus per 3-1. La squadra danese occupa attualmente l’11° posto in classifica e ha bisogno di punti per migliorare la propria posizione. La forma recente è altalenante: nelle ultime 11 partite, solo 3 vittorie e 6 sconfitte. Nonostante ciò, il Silkeborg ha dimostrato di avere un buon potenziale offensivo, riuscendo a segnare con continuità, anche se subisce ancora troppi gol.

Il Copenaghen arriva all’incontro con una forma stabile e attualmente occupa il terzo posto in classifica. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, incluso un 3-3 contro il Silkeborg all’inizio della stagione. Gli ospiti sono noti per il rendimento solido in trasferta: hanno vinto otto delle ultime nove gare fuori casa.

Le probabili formazioni di Silkeborg–Copenaghen — Per i padroni di casa tra i pali ci sarà Larsen, noto per la bravura tra i pali. La difesa sarà composta da Gammelby, Ostrom, Ganchas e Poulsen, mentre a centrocampo agiranno Freundlich, Nielsen e Larsen. In attacco, oltre a McCowatt, ci saranno Bakiz, tecnico e abile nei passaggi incisivi, e Adamsen (attaccante principale), pericoloso sui calci piazzati e pronto a finalizzare. Per il Copenaghen il portiere sarà Kotarski, molto abile anche nelle parate con i piedi. La difesa vedrà schierati Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos e Lopez. A centrocampo, Larsson, Lerager, Delaney (dominante nei duelli aerei e nei passaggi incisivi) e Robert, mentre in attacco ci saranno Claesson e Elyounoussi, funambolo capace di dribbling e tiri precisi e pericolosi.

Silkeborg (4-3-2-1): Larsen, Gammelby, Ostrom, Ganchas, Poulsen, Freundlich, Nielsen, Larsen, Bakiz, McCowatt, Adamsen. Allenatore: Nielsen.

Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Delaney, Robert; Claesson, Elyounoussi. Allenatore: Neestrup.

Non perdere Silkeborg-Copenaghen, match di cartello della Superliga danese, in diretta streaming gratis su Bet365!