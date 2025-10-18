derbyderbyderby streaming Dove guardare Slavia Praga-Zlin: Streaming gratis e diretta TV

Slavia Praga-Fastav Zlin in streaming gratis su Bet365: analisi, curiosità ed informazioni sul match di Fortuna Liga del 18 ottobre 2025
Sabato 18 ottobre 2025, all’Eden Arena di Praga, andrà in scena una delle partite più attese del weekend di Fortuna Liga: Slavia Praga-Fastav Zlin. Lo Slavia, secondo in classifica, vuole consolidare la propria posizione d’élite, mentre gli ospiti, attualmente quinti, sognano l’impresa e un posto nelle zone europee. Guarda ora Slavia Praga-Fastav Zlin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato e versando un deposito minimo di 5€, sarà possibile accedere non solo alla diretta live di Slavia Praga-Fastav Zlin, ma anche a statistiche dettagliate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione perfetta per seguire il campionato ceco comodamente dal tuo dispositivo, con dati, analisi e aggiornamenti live. Con l’attivazione del conto Bet365, potrai guardare Slavia Praga-Fastav Zlin in diretta streaming gratuita, senza limiti e ovunque tu sia.

    Lo Slavia continua a essere una delle realtà più solide del calcio ceco. La formazione di Praga è imbattuta da 11 partite, con sette vittorie e quattro pareggi, confermando un’identità di gioco chiara e dominante. L’ultimo pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga ha dimostrato la qualità del gruppo, capace di controllare il ritmo e mantenere alto il possesso palla per lunghi tratti del match. Il punto di forza resta la manovra offensiva: la squadra di Trpisovsky ama costruire dal basso e portare molti uomini in zona gol. Tuttavia, il reparto difensivo ha mostrato qualche crepa, avendo subito almeno un gol in ognuna delle ultime sei partite. L’obiettivo ora è ritrovare la compattezza difensiva senza rinunciare all’aggressività e alla fluidità offensiva che l’hanno resa una protagonista del campionato.

    Il Fastav Zlin sta vivendo un periodo positivo e sorprendente. Nelle ultime cinque gare ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mostrando carattere e solidità. Il pareggio per 1-1 contro il Banik Ostrava ha confermato la crescita di una squadra equilibrata e tatticamente intelligente. Uno dei dati più impressionanti riguarda la striscia di 14 trasferte consecutive senza sconfitte pesanti, segno di una formazione che sa soffrire e restare compatta anche lontano da casa. La squadra allenata da Vitezslav Lavicka punta su organizzazione difensiva e ripartenze rapide. Le transizioni offensive, spesso affidate alla velocità degli esterni e ai tagli in profondità delle punte, rappresentano l’arma principale per mettere in difficoltà lo Slavia.

    Dove guardare Slavia Praga-Zlin: Streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    MILANO, ITALIA – 30 SETTEMBRE 2025: Christos Zafeiris dello SK Slavia Praga lotta per il possesso palla con Piotr Zielinski dell’FC Internazionale durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 (2ª giornata) tra FC Internazionale Milano e SK Slavia Praga, disputata allo Stadio San Siro il 30 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Slavia Praga-Fastav Zlin

    Lo Slavia Praga dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, modulo che ha permesso a Trpisovsky di costruire una squadra solida ma propositiva. Tra i pali ci sarà Markovic, portiere affidabile e reattivo. In difesa, linea a quattro con Hashioka e Boril sulle corsie esterne, mentre al centro agiranno Zima e Mbodji, coppia fisica e abile nel gioco aereo. Davanti alla retroguardia, la regia sarà affidata a Zafeiris e Dorley, due centrocampisti complementari: il primo più tecnico e preciso nei passaggi filtranti, il secondo più dinamico e di rottura. Sulla trequarti, grande qualità con Kusej e Provod sugli esterni, pronti a sfruttare la loro rapidità per creare superiorità numerica, mentre Cham agirà al centro, con libertà di muoversi tra le linee e ispirare le punte. In avanti, il punto di riferimento sarà Chory, attaccante potente e dotato di un buon senso del gol, ideale per dare profondità alla manovra e aprire spazi ai compagni.

    Il Fastav Zlin risponde con un 4-4-2 che privilegia equilibrio e densità centrale, ideale per affrontare una squadra tecnica come lo Slavia. In porta ci sarà Postel, protetto da una difesa formata da Fukala, Kolar, Cernin e Kopecny. In mediana, spazio alla coppia Nombil-Didiba, dotata di grande fisicità e senso dell’interdizione, mentre sulle fasce agiranno Kalabiska e Pisoja, pronti a ripiegare e ripartire velocemente. Davanti, Poznar e Cupak formeranno il tandem offensivo: due profili diversi ma complementari. Poznar rappresenta l’esperienza e il gioco di sponda, mentre Cupak garantisce corsa, pressing e attacco alla profondità. Occhi puntati proprio su Nombil, centrocampista di grande resistenza e forza fisica, abile nel recupero palla e nelle transizioni rapide: il suo lavoro sarà fondamentale per contenere la manovra offensiva dello Slavia.

    Slavia Praga: (4-2-3-1): Markovic; Hashioka, Zima, Mbodji, Boril; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky.

    Zlin: (4-4-2): Postel; Fukala, Kolar, Cernin, Kopecny; Kalabiska, Nombil, Didiba, Pisoja; Poznar, Cupak. Allenatore: Lavicka.

    Non perdere Slavia Praga-ZlinIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il campionato ceco comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.

