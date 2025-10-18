Dove guardare Slavia Praga-Zlin: Streaming gratis e diretta TV

Qui Slavia Praga

Lo Slavia Praga dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, modulo che ha permesso a Trpisovsky di costruire una squadra solida ma propositiva. Tra i pali ci sarà Markovic, portiere affidabile e reattivo. In difesa, linea a quattro con Hashioka e Boril sulle corsie esterne, mentre al centro agiranno Zima e Mbodji, coppia fisica e abile nel gioco aereo. Davanti alla retroguardia, la regia sarà affidata a Zafeiris e Dorley, due centrocampisti complementari: il primo più tecnico e preciso nei passaggi filtranti, il secondo più dinamico e di rottura. Sulla trequarti, grande qualità con Kusej e Provod sugli esterni, pronti a sfruttare la loro rapidità per creare superiorità numerica, mentre Cham agirà al centro, con libertà di muoversi tra le linee e ispirare le punte. In avanti, il punto di riferimento sarà Chory, attaccante potente e dotato di un buon senso del gol, ideale per dare profondità alla manovra e aprire spazi ai compagni.