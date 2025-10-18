Sabato 18 ottobre 2025, all’Eden Arena di Praga, andrà in scena una delle partite più attese del weekend di Fortuna Liga: Slavia Praga-Fastav Zlin. Lo Slavia, secondo in classifica, vuole consolidare la propria posizione d’élite, mentre gli ospiti, attualmente quinti, sognano l’impresa e un posto nelle zone europee. Guarda ora Slavia Praga-Fastav Zlin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Dove guardare Slavia Praga-Zlin: Streaming gratis e diretta TV
Dove vedere Slavia Praga-Fastav Zlin in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato e versando un deposito minimo di 5€, sarà possibile accedere non solo alla diretta live di Slavia Praga-Fastav Zlin, ma anche a statistiche dettagliate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione perfetta per seguire il campionato ceco comodamente dal tuo dispositivo, con dati, analisi e aggiornamenti live. Con l’attivazione del conto Bet365, potrai guardare Slavia Praga-Fastav Zlin in diretta streaming gratuita, senza limiti e ovunque tu sia.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre al match—
Lo Slavia continua a essere una delle realtà più solide del calcio ceco. La formazione di Praga è imbattuta da 11 partite, con sette vittorie e quattro pareggi, confermando un’identità di gioco chiara e dominante. L’ultimo pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga ha dimostrato la qualità del gruppo, capace di controllare il ritmo e mantenere alto il possesso palla per lunghi tratti del match. Il punto di forza resta la manovra offensiva: la squadra di Trpisovsky ama costruire dal basso e portare molti uomini in zona gol. Tuttavia, il reparto difensivo ha mostrato qualche crepa, avendo subito almeno un gol in ognuna delle ultime sei partite. L’obiettivo ora è ritrovare la compattezza difensiva senza rinunciare all’aggressività e alla fluidità offensiva che l’hanno resa una protagonista del campionato.
Il Fastav Zlin sta vivendo un periodo positivo e sorprendente. Nelle ultime cinque gare ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mostrando carattere e solidità. Il pareggio per 1-1 contro il Banik Ostrava ha confermato la crescita di una squadra equilibrata e tatticamente intelligente. Uno dei dati più impressionanti riguarda la striscia di 14 trasferte consecutive senza sconfitte pesanti, segno di una formazione che sa soffrire e restare compatta anche lontano da casa. La squadra allenata da Vitezslav Lavicka punta su organizzazione difensiva e ripartenze rapide. Le transizioni offensive, spesso affidate alla velocità degli esterni e ai tagli in profondità delle punte, rappresentano l’arma principale per mettere in difficoltà lo Slavia.
Le probabili formazioni di Slavia Praga-Fastav Zlin
Qui Slavia Praga—
Lo Slavia Praga dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, modulo che ha permesso a Trpisovsky di costruire una squadra solida ma propositiva. Tra i pali ci sarà Markovic, portiere affidabile e reattivo. In difesa, linea a quattro con Hashioka e Boril sulle corsie esterne, mentre al centro agiranno Zima e Mbodji, coppia fisica e abile nel gioco aereo. Davanti alla retroguardia, la regia sarà affidata a Zafeiris e Dorley, due centrocampisti complementari: il primo più tecnico e preciso nei passaggi filtranti, il secondo più dinamico e di rottura. Sulla trequarti, grande qualità con Kusej e Provod sugli esterni, pronti a sfruttare la loro rapidità per creare superiorità numerica, mentre Cham agirà al centro, con libertà di muoversi tra le linee e ispirare le punte. In avanti, il punto di riferimento sarà Chory, attaccante potente e dotato di un buon senso del gol, ideale per dare profondità alla manovra e aprire spazi ai compagni.
Qui Zlin—
Il Fastav Zlin risponde con un 4-4-2 che privilegia equilibrio e densità centrale, ideale per affrontare una squadra tecnica come lo Slavia. In porta ci sarà Postel, protetto da una difesa formata da Fukala, Kolar, Cernin e Kopecny. In mediana, spazio alla coppia Nombil-Didiba, dotata di grande fisicità e senso dell’interdizione, mentre sulle fasce agiranno Kalabiska e Pisoja, pronti a ripiegare e ripartire velocemente. Davanti, Poznar e Cupak formeranno il tandem offensivo: due profili diversi ma complementari. Poznar rappresenta l’esperienza e il gioco di sponda, mentre Cupak garantisce corsa, pressing e attacco alla profondità. Occhi puntati proprio su Nombil, centrocampista di grande resistenza e forza fisica, abile nel recupero palla e nelle transizioni rapide: il suo lavoro sarà fondamentale per contenere la manovra offensiva dello Slavia.
Slavia Praga: (4-2-3-1): Markovic; Hashioka, Zima, Mbodji, Boril; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky.
Zlin: (4-4-2): Postel; Fukala, Kolar, Cernin, Kopecny; Kalabiska, Nombil, Didiba, Pisoja; Poznar, Cupak. Allenatore: Lavicka.
Non perdere Slavia Praga-ZlinIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il campionato ceco comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA