Sabato 18 ottobre 2025, la Volkswagen Arena di Wolfsburg sarà teatro di una sfida affascinante e dal sapore opposto tra due squadre che vivono momenti completamente diversi: Wolfsburg e Stoccarda.
La Bundesliga in streaming gratis
Dove guardare Wolfsburg-Stoccarda: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni
Dove vedere Wolfsburg-Stoccarda in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.
Segui in diretta gratuita la sfida della Bundesliga tra Wolfsburg e Stoccarda.
Come arrivano le due squadre al match—
Periodo difficile per i Lupi, reduci dalla sconfitta per 3-1 contro l’Augsburg prima della sosta. Terza battuta d’arresto consecutiva e quinto match senza vittorie: l’avvio di stagione, dopo l’esordio positivo con l’Heidenheim, si è complicato. L’allenatore Simonis resta fiducioso ma sa che servono risultati immediati per invertire la rotta. In conferenza ha dichiarato: “Sono critico con la squadra perché sappiamo di poter concretizzare meglio. Dobbiamo migliorare la precisione sotto porta: è lì che si decide una partita.” Assenze pesanti per Paredes, Rogerio, Vavro e Wimmer, tutti out per infortunio.
Momento diametralmente opposto per lo Stoccarda, che vola dopo tre vittorie consecutive in Bundesliga e un buon rendimento anche in Europa League (una vittoria e una sconfitta). Brutta notizia, però, per Demirovic, fermato da una piccola frattura alla caviglia. A brillare nelle ultime settimane è Bilal El Khannouss, talento marocchino classe 2004, autore di tre gol nelle ultime cinque gare. Le parole di Hoeneß in conferenza: “Sono soddisfatto di come la squadra stia crescendo. Concediamo poco e abbiamo trovato un ottimo equilibrio tra difesa e attacco.”
Le probabili formazioni di Wolfsburg-Stoccarda
Qui Wolfsburg—
Il tecnico Simonis dovrebbe confermare il 4-3-3 classico, puntando su un blocco compatto ma dinamico.Tra i pali ci sarà Grabara, portiere reattivo e affidabile nelle uscite. Davanti a lui agirà la linea difensiva composta da Fischer, Jenz, Koulierakis e Mæhle, quest’ultimo pronto a spingere sulla fascia destra con la sua corsa instancabile e la capacità di cross precisi. In mezzo al campo, il motore della manovra sarà il capitano Maximilian Arnold, riferimento tecnico e tattico, supportato da Svanberg e Eriksen, entrambi utili in fase di costruzione e inserimento. Davanti, il tridente offensivo sarà guidato da Mohammed Amoura, l’uomo più atteso in casa Wolfsburg. L’attaccante algerino è un vero fulmine: rapido, agile, imprevedibile nei dribbling e capace di spaccare le difese con accelerazioni devastanti. A completare il reparto ci saranno Daghim, pronto a sfruttare le corsie esterne, e Skov Olsen, dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di grande intelligenza tattica.
Qui Stoccarda—
Lo Stoccarda di Hoeneß scenderà in campo con il solito 4-2-3-1, un modulo che valorizza il palleggio veloce e la costruzione dal basso. In porta confermatissimo Nubel, difeso da una linea composta da Assignon, Jaquez, Chabot e Mittelstadt. Davanti alla difesa, il faro del gioco sarà Angelo Stiller, uno dei centrocampisti più eleganti e completi del campionato. È lui l’anima del “tiki-taka” dello Stoccarda: padrone assoluto del ritmo, con passaggi rasoterra di prima sempre precisi e filtranti taglienti che aprono le difese. A prova di pressing, gestisce la palla in corsa con una naturalezza disarmante, alternando tocchi morbidi e cambi di gioco lunghi millimetrici. Capace anche di soluzioni acrobatiche e tiri al volo precisi, Stiller è un funambolo del centrocampo, sempre pronto a inventare con un colpo di classe o un pallonetto d’autore. Al suo fianco ci sarà Karazor, incaricato di dare equilibrio e copertura, lasciando libertà creativa al compagno. Sulla trequarti agirà El Khannouss, in gran forma, supportato ai lati da Bouanani e Führich, mentre in avanti ci sarà Tomas, terminale offensivo mobile e pericoloso in area.
Wolfsburg (4-3-3): Grabara, Fischer, Jenz, Koulierakis, Mæhle, Svanberg, Arnold, Eriksen, Daghim, Amoura, Skov Olsen. Allenatore: Simonis
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt, Karazor, Stiller, Bouanani, El Khannouss, Fuhrich; Tomas. Allenatore: Hoeneß.
Segui la sfida della Bundesliga sabato 18 ottobre alle ore 15:30.
