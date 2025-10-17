derbyderbyderby streaming Dove guardare Wolfsburg-Stoccarda: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Wolfsburg-Stoccarda streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi, ed informazioni sul match di Bundesliga del 18 ottobre 2025.
Stefano Sorce
Sabato 18 ottobre 2025, la Volkswagen Arena di Wolfsburg sarà teatro di una sfida affascinante e dal sapore opposto tra due squadre che vivono momenti completamente diversi: Wolfsburg e Stoccarda. Guarda ora Wolfsburg-Stoccarda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Dove vedere Wolfsburg-Stoccarda in diretta TV e streaming gratis

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato e depositando un minimo di 5€, è possibile accedere non solo allo streaming completo di Wolfsburg-Stoccarda, ma anche a un’ampia gamma di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione perfetta per seguire la Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, con dati aggiornati e analisi live. Con l’attivazione del conto Bet365 potrai dunque guardare Wolfsburg-Stoccarda in diretta streaming gratuita e approfittare delle migliori quote pre-match e live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Dove guardare Wolfsburg-Stoccarda: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni- immagine 2
Calendario streaming Bet365

Segui in diretta gratuita la sfida della Bundesliga tra Wolfsburg e Stoccarda, con statistiche aggiornate e un’esperienza di visione di altissima qualità.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa

  • Cerca Wolfsburg-Stoccarda sul palinsesto di Bet365

    • Come arrivano le due squadre al match

    Periodo difficile per i Lupi, reduci dalla sconfitta per 3-1 contro l’Augsburg prima della sosta. Terza battuta d’arresto consecutiva e quinto match senza vittorie: l’avvio di stagione, dopo l’esordio positivo con l’Heidenheim, si è complicato. L’allenatore Simonis resta fiducioso ma sa che servono risultati immediati per invertire la rotta. In conferenza ha dichiarato: “Sono critico con la squadra perché sappiamo di poter concretizzare meglio. Dobbiamo migliorare la precisione sotto porta: è lì che si decide una partita.” Assenze pesanti per Paredes, Rogerio, Vavro e Wimmer, tutti out per infortunio.

    Momento diametralmente opposto per lo Stoccarda, che vola dopo tre vittorie consecutive in Bundesliga e un buon rendimento anche in Europa League (una vittoria e una sconfitta). Brutta notizia, però, per Demirovic, fermato da una piccola frattura alla caviglia. A brillare nelle ultime settimane è Bilal El Khannouss, talento marocchino classe 2004, autore di tre gol nelle ultime cinque gare. Le parole di Hoeneß in conferenza: “Sono soddisfatto di come la squadra stia crescendo. Concediamo poco e abbiamo trovato un ottimo equilibrio tra difesa e attacco.”

    Dove guardare Wolfsburg-Stoccarda: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni- immagine 3
    WOLFSBURG, GERMANIA – 9 MAGGIO 2025: Mohammed Amoura del VfL Wolfsburg esulta dopo l’autogol di Leo Skiri Østigård del TSG 1899 Hoffenheim (non in foto), che ha portato al primo gol del VfL Wolfsburg, durante la partita di Bundesliga tra VfL Wolfsburg e TSG 1899 Hoffenheim alla Volkswagen Arena il 9 maggio 2025 a Wolfsburg, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Wolfsburg-Stoccarda

    Qui Wolfsburg

    —  

    Il tecnico Simonis dovrebbe confermare il 4-3-3 classico, puntando su un blocco compatto ma dinamico.Tra i pali ci sarà Grabara, portiere reattivo e affidabile nelle uscite. Davanti a lui agirà la linea difensiva composta da Fischer, Jenz, Koulierakis e Mæhle, quest’ultimo pronto a spingere sulla fascia destra con la sua corsa instancabile e la capacità di cross precisi. In mezzo al campo, il motore della manovra sarà il capitano Maximilian Arnold, riferimento tecnico e tattico, supportato da Svanberg e Eriksen, entrambi utili in fase di costruzione e inserimento. Davanti, il tridente offensivo sarà guidato da Mohammed Amoura, l’uomo più atteso in casa Wolfsburg. L’attaccante algerino è un vero fulmine: rapido, agile, imprevedibile nei dribbling e capace di spaccare le difese con accelerazioni devastanti. A completare il reparto ci saranno Daghim, pronto a sfruttare le corsie esterne, e Skov Olsen, dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di grande intelligenza tattica.

    Qui Stoccarda

    —  

    Lo Stoccarda di Hoeneß scenderà in campo con il solito 4-2-3-1, un modulo che valorizza il palleggio veloce e la costruzione dal basso. In porta confermatissimo Nubel, difeso da una linea composta da Assignon, Jaquez, Chabot e Mittelstadt. Davanti alla difesa, il faro del gioco sarà Angelo Stiller, uno dei centrocampisti più eleganti e completi del campionato. È lui l’anima del “tiki-taka” dello Stoccarda: padrone assoluto del ritmo, con passaggi rasoterra di prima sempre precisi e filtranti taglienti che aprono le difese. A prova di pressing, gestisce la palla in corsa con una naturalezza disarmante, alternando tocchi morbidi e cambi di gioco lunghi millimetrici. Capace anche di soluzioni acrobatiche e tiri al volo precisi, Stiller è un funambolo del centrocampo, sempre pronto a inventare con un colpo di classe o un pallonetto d’autore. Al suo fianco ci sarà Karazor, incaricato di dare equilibrio e copertura, lasciando libertà creativa al compagno. Sulla trequarti agirà El Khannouss, in gran forma, supportato ai lati da Bouanani e Führich, mentre in avanti ci sarà Tomas, terminale offensivo mobile e pericoloso in area.

    Wolfsburg (4-3-3): Grabara, Fischer, Jenz, Koulierakis, Mæhle, Svanberg, Arnold, Eriksen, Daghim, Amoura, Skov Olsen. Allenatore: Simonis

    Stoccarda (4-2-3-1): Nubel, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt, Karazor, Stiller, Bouanani, El Khannouss, Fuhrich; Tomas. Allenatore: Hoeneß.

    Non perdere Wolfsburg-Stoccarda IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la sfida della Bundesliga sabato 18 ottobre alle ore 15:30, comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.

