A Stoccolma arriva la squadra che tutti stanno cercando di fermare. Il Sirius si presenta alla Strawberry Arena con numeri da capolista e una fiducia costruita settimana dopo settimana, mentre l’AIK prova a sfruttare il calore del proprio pubblico per rilanciarsi definitivamente. Sabato 30 maggio alle ore 15:00 andrà in scena una sfida che mette di fronte due squadre partite con aspettative molto diverse ma che oggi condividono la stessa necessità: continuare a raccogliere punti pesanti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AIK-SIRIUS CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

L’AIK occupa attualmente la nona posizione in classifica e arriva all’appuntamento dopo il prezioso successo ottenuto contro l’Hammarby. La vittoria ha permesso di interrompere una serie negativa che aveva complicato l’avvio di stagione e ora la formazione di Stoccolma cerca continuità per riavvicinarsi alle posizioni che valgono l’Europa.

Il Sirius invece sta vivendo una stagione da sogno. Ancora imbattuta dopo nove giornate, la squadra guida la classifica con otto vittorie e un pareggio, mantenendo un vantaggio importante sulle inseguitrici. L'obiettivo è continuare a sorprendere e consolidare una leadership che pochi avrebbero immaginato a inizio campionato.

Probabili formazioni

L’AIK dovrebbe affidarsi all’esperienza di Nordfeldt tra i pali e alla solidità difensiva garantita da Papagiannopoulos. In mezzo al campo Hove e Geiger avranno il compito di dare equilibrio alla manovra, mentre Celina agirà a supporto dell’unica punta Flataker.

Il Sirius punterà invece sulla qualità offensiva del capocannoniere Bjerkebo, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione. Alle sue spalle spazio alla fantasia di Jonsson e Ure, con Svensson e Lindberg chiamati a garantire corsa e copertura in mezzo al campo.

AIK (4-2-3-1): Nordfeldt; Wilson, Csongvai, Papagiannopoulos, Thychosen; Filling, Geiger; Hove, Besirovic, Celina; Flataker.

Sirius (4-3-3): Celic; Ekstrom, Soumah, Castegren, Krushnell; Lindberg, Svensson, Heier; Jonsson, Ure, Bjerkebo.

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