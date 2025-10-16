derbyderbyderby streaming Dove vedere Atletico-Osasuna: streaming gratis, diretta tv, probabili formazioni

CALCIO IN STREAMING

Dove vedere Atletico-Osasuna: streaming gratis, diretta tv, probabili formazioni

Dove vedere Atletico-Osasuna: streaming gratis, diretta tv, probabili formazioni - immagine 1
Segui Oviedo-Espanyol in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga.
Redazione Derby Derby Derby

Sabato sera 18 ottobre alle ore 21 Atletico Madrid e Osasuna si sfidano nella nona giornata di Liga. La gara è ovviamente prevista al Wanda Metropolitano tana dei Colchoneros e in questo articolo ti forniremo tutte le indicazioni per goderti al meglio il match.

Guarda ora Atletico-Osasuna IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Atletico-Osasuna in diretta TV e streaming gratis

—  

Atletico-Osasuna sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

atletico osasuna 365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Atletico-Osasuna in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Atletico-Osasuna nella sezione Live Streaming.

    • Atletico-Osasuna, la preview del match

    —  

    Dopo un inizio di Liga difficile l'Atletico di Simeone si sta mettendo in carreggiata e ha chiuso prima della sosta per le nazionali al quinto posto con 13 punti, già però ben 8 in meno del Real Madrid capolista nonostante la dilagante vittoria nel derby. Il ruolino di marcia dell'Atletico parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta con 15 goal fatti e 10 subiti. La squadra, che si è tenuta in allenamento giocando un'amichevole contro l'Inter arriva dal deludente 1-1 in casa del Celta.

    L'Osasuna, che anche quest'anno ha come obiettivo minimo la salvezza, arriva a Madrid come 12esima forza della Liga con un bottino di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte frutto di 7 gosl segnati e 8 subiti. A differenza dei rivali però la squadra di Pamplona prima della sosta ha vinto il suo match battendo in casa 2-1 il Getafe con rete decisiva di Catena al 90esimo. Nella scorsa stagione i due precedenti fra Atletico e Osauna hanno visto un successo per parte sempre con fattore campo rispettato.

    Dove vedere Atletico-Osasuna: streaming gratis, diretta tv, probabili formazioni- immagine 3
    Trasferta dall'alto tasso di difficoltà per l'Osasuna (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

    Probabili formazioni Atletico-Osasuna

    —  

    Simeone dovrebbe schierare la formazione ideale al completo. Nel classico 4-4-2 che ha distrutto il Real Madrid troviamo Oblak in porta, Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko in difesa, Simeone, Barrios, Koke e Gonzalez in mediana, Sorloth e Alvarez in attacco. Gli ospiti risponderanno con 3-5-2 per creare superiorità numerica in mezzo al campo. Davanti a Herrera ci saranno Boyomo, Catena e Cruz in difesa, Rosier, Moncayola, Torro, Gomez e Bretones a centrocampo con Budimir e Munoz in avanti.

    ATLETICO (4-4-2) - Oblak in porta; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Simeone, Barrios, Koke e Gonzalez; Sorloth e Alvarez in attacco. All. Simeone.

    OSASUNA (3-5-2) - Herrera; Boyomo, Catena e Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Gomez e Bretones; Budimir e Munoz in avanti. All. Lisci

    Non perdere l’occasione di seguire Atletico-Osasuna in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga Spagnola. Non perderti nemmeno un minuto di Atletico-Osasuna in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis
    Streaming Andorra-Granada: Diretta TV e live gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA