Redazione Derby Derby Derby 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 15:05)

Sabato sera 18 ottobre alle ore 21 Atletico Madrid e Osasuna si sfidano nella nona giornata di Liga. La gara è ovviamente prevista al Wanda Metropolitano tana dei Colchoneros e in questo articolo ti forniremo tutte le indicazioni per goderti al meglio il match.

Atletico-Osasuna sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Liga spagnola.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Atletico-Osasuna nella sezione Live Streaming.

Atletico-Osasuna, la preview del match — Dopo un inizio di Liga difficile l'Atletico di Simeone si sta mettendo in carreggiata e ha chiuso prima della sosta per le nazionali al quinto posto con 13 punti, già però ben 8 in meno del Real Madrid capolista nonostante la dilagante vittoria nel derby. Il ruolino di marcia dell'Atletico parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta con 15 goal fatti e 10 subiti. La squadra, che si è tenuta in allenamento giocando un'amichevole contro l'Inter arriva dal deludente 1-1 in casa del Celta.

L'Osasuna, che anche quest'anno ha come obiettivo minimo la salvezza, arriva a Madrid come 12esima forza della Liga con un bottino di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte frutto di 7 gosl segnati e 8 subiti. A differenza dei rivali però la squadra di Pamplona prima della sosta ha vinto il suo match battendo in casa 2-1 il Getafe con rete decisiva di Catena al 90esimo. Nella scorsa stagione i due precedenti fra Atletico e Osauna hanno visto un successo per parte sempre con fattore campo rispettato.

Probabili formazioni Atletico-Osasuna — Simeone dovrebbe schierare la formazione ideale al completo. Nel classico 4-4-2 che ha distrutto il Real Madrid troviamo Oblak in porta, Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko in difesa, Simeone, Barrios, Koke e Gonzalez in mediana, Sorloth e Alvarez in attacco. Gli ospiti risponderanno con 3-5-2 per creare superiorità numerica in mezzo al campo. Davanti a Herrera ci saranno Boyomo, Catena e Cruz in difesa, Rosier, Moncayola, Torro, Gomez e Bretones a centrocampo con Budimir e Munoz in avanti.

ATLETICO (4-4-2) - Oblak in porta; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Simeone, Barrios, Koke e Gonzalez; Sorloth e Alvarez in attacco. All. Simeone.

OSASUNA (3-5-2) - Herrera; Boyomo, Catena e Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Gomez e Bretones; Budimir e Munoz in avanti. All. Lisci

