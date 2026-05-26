Il “Rigamonti” si prepara a una di quelle serate dove ogni pallone pesa il doppio. Union Brescia-Salernitana si giocheranno mercoledì 27 maggio alle ore 20:00 l’accesso alla finale playoff di Serie C Sky Wi-Fi, dentro una sfida che promette tensione, equilibrio e pochissimo margine d’errore. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRESCIA-SALERNITANA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La sfida trasarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati Sky potranno seguire il match tramite Sky Go. La gara sarà disponibile anche su NOW attraverso il pacchetto Sport.

L’1-1 dell’andata ha lasciato tutto completamente aperto. A Salerno era stata una partita intensa, sporca e nervosa, con il Brescia capace di trovare il pareggio nei minuti finali grazie alla giocata pesantissima di Crespi. Un gol che ha cambiato completamente l’atmosfera della doppia sfida e che ora consegna ai lombardi la possibilità di giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

La Salernitana però arriva al ritorno con la consapevolezza di avere ancora tutte le carte per ribaltare il discorso qualificazione. La squadra di Serse Cosmi dovrà però avere più lucidità rispetto all’andata, soprattutto nella gestione emotiva dei momenti decisivi della gara. L’atmosfera del Rigamonti promette pressione altissima fin dai primi minuti. Perché quando una partita vale una finale playoff, ogni dettaglio rischia davvero di fare la differenza.

Probabili formazioni

Il Brescia dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nella gara d’andata. Davanti a Gori agiranno Balestrero, Silvestri e Rizzo, mentre Armati e De Maria avranno il compito di spingere sugli esterni. In mezzo spazio a Mercati e Mallamo, con Zennaro e Lamesta alle spalle di Crespi.

La Salernitana dovrebbe invece affidarsi ancora al 3-4-1-2 di Cosmi. Donnarumma guiderà la difesa composta da Matino, Golemic e Anastasio. Sugli esterni agiranno Cabianca e Villa, mentre Tascone e De Boer formeranno la coppia centrale di centrocampo. Ferraris supporterà il tandem offensivo composto da Lescano e Ferrari.

Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari.

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