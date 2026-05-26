Quattro gol per riaprire una semifinale che dopo l’andata sembra quasi impossibile da ribaltare. È questa la missione che attende Catania mercoledì 27 maggio alle ore 21:00 contro Ascoli nel ritorno della semifinale playoff di Serie C Sky Wi-Fi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CATANIA-ASCOLI CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il 4-0 maturato al “Del Duca” ha spostato completamente l’equilibrio della doppia sfida. L’Ascoli di Tomei ha dominato l’andata con intensità, aggressività e qualità offensiva, mettendo il Catania davanti a una montagna durissima da scalare. Eppure il “Massimino”, nelle grandi notti playoff, sa trasformarsi in qualcosa di molto diverso da un semplice stadio.

Oltre ventimila tifosi spingeranno i rossazzurri dentro una partita che richiederà coraggio immediato, pressione continua e soprattutto la capacità di segnare presto per alimentare speranze e tensione. Il Catania dovrà giocare praticamente senza margine d’errore, sapendo che ogni minuto senza gol rischia di avvicinare l’Ascoli alla finale.

I bianconeri invece arrivano in Sicilia con un vantaggio enorme ma anche con la consapevolezza che le partite di ritorno possono diventare pericolose se gestite male emotivamente. Tomei chiederà probabilmente equilibrio, attenzione e grande lucidità soprattutto nei primi minuti, quelli in cui il Catania proverà a trasformare il “Massimino” in una bolgia totale.

Probabili formazioni

Il Catania dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 molto offensivo, cercando di aumentare immediatamente il ritmo della partita. Davanti a Dini agiranno Ierardi, Miceli e Celli, mentre Casasola e Donnarumma avranno il compito di spingere continuamente sulle corsie laterali. In mezzo spazio a Quaini e Di Noia, con Cicerelli e D’Ausilio alle spalle di Caturano.

L’Ascoli dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 visto all’andata. Vitale guiderà la difesa composta da Alagna, Curado, Rizzo e Pagliai. A centrocampo agiranno Milanese e Damiani, mentre Silipo, Rizzo Pinna e Oviszach supporteranno Chakir, protagonista assoluto della gara d’andata.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Di Noia, Donnarumma; Cicerelli, D’Ausilio; Caturano.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai; Milanese, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, Oviszach; Chakir.

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