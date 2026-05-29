Parigi continua a parlare italiano. Dopo aver superato senza particolari difficoltà i primi due ostacoli del torneo, Flavio Cobolli torna in campo sabato 30 maggio con l'obiettivo di conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del Roland Garros. Dall'altra parte della rete ci sarà il giovane statunitense Learner Tien, una delle sorprese più interessanti di questa stagione e reduce da una serie di risultati che ne hanno confermato il grande potenziale. Sul rosso parigino si preannuncia una sfida ricca di ritmo, talento e ambizione, con il tennista italiano che proverà a sfruttare l'esperienza accumulata negli ultimi mesi per continuare il proprio percorso nel secondo Slam della stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COBOLLI-TIEN CLICCA SU BET365.

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Momento dei due tennisti

Cobolli arriva all'appuntamento in ottime condizioni. Il tennista azzurro ha superato con autorevolezza i primi due turni del torneo, confermando le qualità già mostrate durante la stagione sulla terra battuta. Dopo alcune delusioni nei tornei di Roma e Amburgo, il numero 14 del ranking ATP sembra aver ritrovato fiducia e continuità proprio nel momento più importante.

Tien rappresenta però un ostacolo da non sottovalutare. Lo statunitense è reduce dal successo nel torneo di Ginevra e ha eliminato a Parigi sia Cristian Garin che Facundo Diaz Acosta. Il ventenne americano sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua giovane carriera, anche se l'esperienza nei grandi appuntamenti continua a rappresentare un fattore che potrebbe favorire l'azzurro.

I precedenti

Cobolli e Tien si sono affrontati una sola volta in carriera. L'unico confronto risale ai quarti di finale del torneo di Pechino del settembre 2025, quando fu l'americano a imporsi con un netto 6-3, 6-2. Il vincitore della sfida troverà agli ottavi uno tra Francisco Cerúndolo e Zachary Svajda.

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