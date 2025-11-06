Dove vedere Dresda-Norimberga in diretta: lo streaming gratis

Venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18:30, lo stadio Rudolf-Harbig di Dresda sarà il teatro di una sfida delicatissima tra Dynamo Dresda e Norimberga , valida per la Bundesliga2. Entrambe le squadre attraversano un momento complicato, ma con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano di risalire da una pericolosa zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono consolidare una posizione di metà classifica e rilanciarsi verso la parte alta.

Come arrivano le due squadre

La Dynamo Dresda, penultimo con soli 7 punti dopo 11 giornate, ha mostrato enormi difficoltà sia in fase difensiva (22 gol subiti) che nella gestione delle partite casalinghe, dove non è ancora arrivata una vittoria. La squadra di Thomas Stamm deve reagire subito per non compromettere la stagione. Dall’altra parte, il Norimberga di Miroslav Klose occupa il 12º posto con 12 punti e sta lentamente migliorando grazie a due vittorie nelle ultime cinque gare, tra cui il 2-1 sull’Eintracht Braunschweig che ha riportato fiducia nello spogliatoio. Sul piano statistico, gli scontri diretti recenti sorridono agli ospiti, che hanno vinto tre delle ultime cinque sfide contro i gialloneri. Tuttavia, l’ultimo incrocio si è chiuso 1-1, a conferma dell’equilibrio che spesso caratterizza questo duello.