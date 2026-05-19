Pochi secondi per capire il ritmo della partita. Un’accelerazione, una transizione verticale, una palla persa a centrocampo e improvvisamente il Gamla Ullevi diventa una pista lanciata a tutta velocità. Mercoledì 20 maggio, alle ore 19:00, GAIS e Hammarby si affrontano in una sfida di Allsvenskan che promette pressing feroce, continui ribaltamenti di fronte e un’intensità da lasciare senza fiato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GAIS-HAMMARBY CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il GAIS arriva a questa partita dopo il pareggio per 1-1 contro il Degerfors, una gara nella quale la squadra di Fredrik Holmberg ha mostrato solidità ma anche qualche limite nella produzione offensiva. Più in generale, il rendimento recente racconta una squadra altalenante: soltanto due vittorie nelle ultime dieci gare di campionato, con parecchi pareggi e qualche difficoltà soprattutto nella gestione dei momenti chiave delle partite. Nonostante questo, il GAIS continua a mantenere un buon equilibrio difensivo e davanti al proprio pubblico riesce spesso a giocare con maggiore intensità e aggressività. Inoltre, i recenti precedenti contro l’Hammarby rappresentano un’iniezione di fiducia importante: i biancoverdi hanno infatti vinto gli ultimi due confronti diretti, incluso il 2-1 ottenuto in trasferta alla 3Arena.

L’Hammarby, invece, arriva a Göteborg in uno dei momenti migliori della propria stagione. La squadra allenata da Kalle Karlsson ha appena travolto il Malmö con un clamoroso 4-1 e nelle ultime dieci gare ha mantenuto una media realizzativa impressionante, segnando 2.5 gol a partita. L’attacco dell’Hammarby è uno dei più spettacolari dell’Allsvenskan, trascinato soprattutto da Paulos Abraham e da un Nahir Besara in stato di grazia dopo la tripletta rifilata proprio al Malmö. I numeri offensivi raccontano una squadra dominante nel possesso palla, aggressiva nella pressione e capace di creare occasioni con continuità praticamente contro qualsiasi avversario. Tuttavia, il doppio ko recente contro il GAIS potrebbe rappresentare un piccolo campanello d’allarme sul piano mentale.

Le probabili formazioni di GAIS-Hammarby

Il GAIS dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando sull’intensità del proprio centrocampo e sulla rapidità delle transizioni offensive. Milovanovic agirà da riferimento tecnico della manovra, mentre Salter e Pettersson proveranno ad attaccare gli spazi lasciati dalla difesa dell’Hammarby. In difesa attenzione alla coppia Beckman-Agren, chiamata a contenere uno degli attacchi più pericolosi del campionato.

L’Hammarby dovrebbe invece rispondere con il 4-2-3-1, sistema che nelle ultime settimane ha garantito grande equilibrio e tantissima produzione offensiva. Besara sarà il punto centrale della trequarti dopo la tripletta rifilata al Malmö, supportato da Madjed e Adjei sugli esterni. Davanti spazio ancora a Paulos Abraham, attuale miglior marcatore della squadra.

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Wangberg, Agren, Beckman, De Brienne; Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson; Andersson, Salter, Pettersson.

Hammarby (4-2-3-1): Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Persson; Markus Karlsson, Tekie; Madjed, Besara, Adjei; Paolo Abramo.

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