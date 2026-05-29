Kouamé-Tabilo è uno degli incontri più interessanti del terzo turno del Roland Garros 2026
Nel tennis esistono due modi per arrivare al terzo turno di uno Slam. Il primo è quello di Alejandro Tabilo: ranking consolidato, esperienza internazionale e un percorso relativamente lineare. Il secondo è quello di Moise Kouamé: quasi cinque ore di battaglia, un pubblico che comincia a sognare e la sensazione crescente che ogni partita possa diventare una pagina speciale della sua carriera. Sabato 30 maggio questi due mondi si incroceranno sulla terra rossa di Parigi, dove il francese proverà a trasformare una splendida sorpresa in qualcosa di ancora più grande. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KOUAME'-TABILO CLICCA SU BET365.
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Come arrivano al match i due tennisti
Moise Kouamé sta vivendo il torneo più importante della sua giovane carriera. Dopo aver eliminato Marin Cilic al primo turno, il francese ha superato anche Daniel Vallejo al termine di una battaglia durata quasi cinque ore e conclusa solamente al super tie-break del quinto set. Una dimostrazione di carattere che gli ha permesso di conquistare il primo terzo turno Slam della sua carriera.Alejandro Tabilo arriva invece all'appuntamento con energie sicuramente superiori. Dopo aver sconfitto Kamil Majchrzak all'esordio, il cileno ha beneficiato del ritiro di Valentin Vacherot senza dover scendere in campo nel secondo turno. Una situazione che potrebbe rappresentare un vantaggio importante dal punto di vista fisico.
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