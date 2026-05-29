Nel tennis esistono due modi per arrivare al terzo turno di uno Slam. Il primo è quello di Alejandro Tabilo: ranking consolidato, esperienza internazionale e un percorso relativamente lineare. Il secondo è quello di Moise Kouamé: quasi cinque ore di battaglia, un pubblico che comincia a sognare e la sensazione crescente che ogni partita possa diventare una pagina speciale della sua carriera. Sabato 30 maggio questi due mondi si incroceranno sulla terra rossa di Parigi, dove il francese proverà a trasformare una splendida sorpresa in qualcosa di ancora più grande. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KOUAME'-TABILO CLICCA SU BET365.

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