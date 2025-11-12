Le qualificazioni ai Mondiali 2026 propongono una sfida cruciale nel percorso verso la Coppa del Mondo. UAE e Iraq si affrontano giovedì 13 novembre alle ore 17:00 nella partita di andata: entrambe le squadre cercano un risultato positivo per partire con il vantaggio in vista del ritorno del 18 novembre. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente UAE-Iraq in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
Gli UAE puntano a sfruttare il fattore campo e la qualità dei propri uomini offensivi, tra cui Caio e Gimenez, per impostare un’azione costante e creare occasioni da gol. Cosmin Olaroiu conta su una formazione solida a centrocampo per proteggere la difesa e costruire le manovre in avanti.
L’Iraq, invece, arriva motivato per ottenere un risultato positivo in trasferta. Graham Arnold si affida a una coppia offensiva efficace e a una linea di centrocampo che possa supportare gli attaccanti senza perdere compattezza in fase difensiva.
Le probabili formazioni di UAE-Iraq—
Gli UAE dovrebbero schierarsi con un 4-4-1-1, cercando equilibrio tra centrocampo e attacco, mentre l’Iraq opterà per un 4-4-2, puntando su profondità sugli esterni e solidità centrale.
UAE (4-4-1-1): Eisa, Amaral, Autonne, Pimenta, Zouhir, Saleh, Meloni, Nader, Caio, Gimenez, Caio. Allenatore: Cosmin Olaroiu
Iraq (4-4-2): Assan, Doski, Sulaka, Younus, H. Ali, Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Amyn, M. Ali, Yakob. Allenatore: Graham Arnold
