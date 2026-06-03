Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

Il 5 giugno alle 02:30 di notte prenderanno il via le Finals NBA con Gara-1 che vedrà affrontarsi i San Antonio Spurs e i New York Knicks. Si tratta di una sfida che riporta alla mente l'ultimo precedente tra le due franchigie nell'atto conclusivo della stagione, risalente al 1999, quando i texani conquistarono il titolo imponendosi per 4-1 nella serie.

A distanza di oltre venticinque anni, però, lo scenario appare molto diverso e i Knicks puntano a riscrivere la storia. Se vuoi sapere dove vedere la partita in diretta e quali sono le opzioni disponibili per seguire ogni istante dell'incontro, continua a leggere quest'articolo.

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Il percorso delle due squadre

Il percorso dei San Antonio Spurs verso le NBA Finals è stato tutt'altro che semplice. Pur avendo chiuso la regular season al secondo posto della Western Conference, alle spalle degli Oklahoma City Thunder, la squadra texana ha dimostrato il proprio valore nei playoff eliminando alcune delle avversarie più competitive dell'Ovest.

Nel secondo turno gli Spurs hanno avuto la meglio sui Minnesota Timberwolves in sei partite, una serie più equilibrata di quanto suggerisca il risultato finale. Ancora più intensa è stata la finale di Conference contro Oklahoma City: una battaglia durata sette gare e risolta soltanto all'ultimo atto, con San Antonio trascinata dalle straordinarie prestazioni di Victor Wembanyama, protagonista assoluto sia in attacco sia in difesa.

I New York Knicks, invece, hanno raggiunto l'ultimo atto della stagione con un percorso più netto. Nella finale della Eastern Conference hanno superato i Cleveland Cavaliers con un secco 4-0, riuscendo a contenere una squadra che poteva contare sull'ottimo rendimento di Donovan Mitchell e sulla collaborazione offensiva con James Harden.

I probabili quintetti di Spurs-Knicks

L'uomo copertina della franchigia texana è la nuova star della NBA, Victor Wembyanama alle sue prime Finals NBA. Dall'altro lato del campo ci sono dei Knicks con più esperienza nei momenti clou della stagione, tra cui Jalen Brunson e K.A. Towns.

San Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle

New York Knicks: Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Antony Towns, Jalen Brunson, Mikal Bridges.

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