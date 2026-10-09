In occasione della 6ª giornata di Ligue 1, sabato 10 ottobre alle ore 20:45 si affrontano Lorient e Paris FC allo Stade du Moustoir - Yves Allainmat. I padroni di casa occupano il 12° posto con 5 punti dopo cinque giornate, mentre gli ospiti sono terzi con 11 punti, ancora imbattuti. Il Lorient arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Le Mans, mentre il Paris FC ha superato 2-1 lo Strasburgo nell'ultimo turno.VEDI LORIENT-PARIS FC IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Lorient ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate, mentre il Paris FC ha già conquistato tre successi e due pareggi, con appena tre gol subiti. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lorient-Paris FC. Dove vedere Lorient-Paris FC in diretta TV e streaming La partita Lorient-Paris FC sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+, la piattaforma che detiene i diritti per le gare del campionato francese nella stagione 2026/27. Il servizio è disponibile anche in Italia e il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Per seguire Lorient-Paris FC in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Lorient-Paris FC tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 20:45, orario previsto per l'inizio della partita. Lorient-Paris FC: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Lorient-Paris FC

Lorient-Paris FC Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Giornata: 6ª

6ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient

Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient Diretta TV: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Lorient Il Lorient si presenta alla sesta giornata con 5 punti, dopo aver iniziato il campionato con il pareggio per 0-0 contro il Nizza, la sconfitta interna con il Troyes e il successo esterno sul Lens. Il successivo 2-2 contro il Tolosa aveva riportato la squadra a muovere la classifica, prima del ko per 2-1 sul campo del Le Mans. A Le Mans il Lorient è andato sotto dopo appena tre minuti e ha incassato il raddoppio al 57'. Isak Jensen ha riaperto la partita al 78', ma la squadra non è riuscita a completare la rimonta. La prestazione ha evidenziato soprattutto le difficoltà nella fase difensiva, dopo una gara in cui il Lorient ha faticato a trasformare il possesso in occasioni realmente pericolose. Al Moustoir il Lorient dovrà quindi trovare maggiore equilibrio, provando a sfruttare la presenza tra le linee di Gabin Bernardeau e Jean-Victor Makengo e la spinta degli esterni per mettere in difficoltà una squadra che finora ha concesso molto poco. Il momento del Paris FC Il Paris FC arriva alla sfida con 11 punti e il terzo posto, alle spalle di Monaco e Lione. La squadra di Liam Rosenior è ancora imbattuta: dopo i pareggi contro Troyes e Lione sono arrivati i successi contro Nizza e Marsiglia, prima del 2-1 interno contro lo Strasburgo. Contro lo Strasburgo il Paris FC ha costruito il successo attraverso un primo tempo aggressivo, trovando il vantaggio con Ilan Kebbal al 18'. Nella ripresa Pablo Pagis ha firmato il 2-0 al 57', prima dell'autogol di Moustapha Mbow che ha riaperto la partita nel finale. Il Paris FC ha comunque mantenuto il controllo fino al triplice fischio, confermando una fase difensiva che ha prodotto appena tre gol subiti in cinque giornate. La trasferta di Lorient rappresenta quindi un test per una squadra che vuole mantenere il ritmo delle prime posizioni. Il Paris FC può contare soprattutto sulla qualità di Kebbal e Pagis tra le linee, oltre alla capacità di Maxime Lopez e Pierre Lees-Melou di gestire il possesso. Le probabili formazioni di Lorient-Paris FC Il Lorient dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 utilizzato nell'ultima partita contro il Le Mans, con Mvogo tra i pali e Sylla, Talbi e Adjei davanti al portiere. Katseris e Kouassi agiranno sugli esterni, mentre Cadiou e Avom formeranno la coppia centrale. Bernardeau e Makengo saranno invece alle spalle di Baldé. Il Paris FC dovrebbe confermare il 4-2-3-1 schierato nella vittoria contro lo Strasburgo. Trapp sarà protetto da Camara, Mbow, Coppola e Traoré, con Lees-Melou e Maxime Lopez davanti alla difesa. Koleosho, Pagis e Kebbal agiranno alle spalle di Sinayoko. Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Sylla, Talbi, Adjei; Katseris, Cadiou, Avom, Kouassi; Bernardeau, Makengo; Baldé. Allenatore: Alexandre Dujeux. Paris FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Mbow, Coppola, Traoré; Lees-Melou, Maxime Lopez; Koleosho, Pagis, Kebbal; Sinayoko. Allenatore: Liam Rosenior.