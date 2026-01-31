Il sabato di Serie C – Girone C propone una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre in campo. Sorrento-Catania si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30, in un match valido per la 24ª giornata di campionato, che si disputerà allo Stadio Alfredo Viviani.
La Serie C in streaming gratis
Dove vedere Sorrento-Catania in TV e streaming: canale, orario e formazioni
Dove vedere Sorrento-Catania in diretta tv e streaming
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Sorrento arriva a questo appuntamento dopo un periodo complicato. La squadra di Cristian Serpini è alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza e ha bisogno di interrompere una serie negativa che l’ha vista uscire sconfitta nelle ultime due gare contro Trapani e Salernitana. L’urgenza di muovere la classifica rende questa partita particolarmente delicata, anche se l’avversario è di primissimo livello.
Il Catania, invece, vive una fase completamente diversa. La formazione di Mimmo Toscano è prima in classifica, in coabitazione con il Benevento, e sta dimostrando solidità, equilibrio e grande continuità. Nonostante il divario di classifica, gli etnei sanno bene che il match non va sottovalutato, soprattutto contro una squadra affamata di punti.
Le probabili formazioni di Sorrento-Catania—
Il Sorrento dovrebbe disporsi con il 4-3-2-1, puntando su compattezza e densità centrale, con due trequartisti pronti a supportare l’unica punta. Il Catania risponderà con il collaudato 3-4-2-1, sistema che garantisce equilibrio difensivo e qualità tra le linee, uno dei punti di forza della squadra rossazzurra.
Sorrento (4-3-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Fusco, Paglino; Crecco, Cuccurullo, Cangianiello; Potenza, Ricci; Sabbatani.
Catania (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Raimo, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini.
