Sorrento–Catania è una partita che mette a confronto due squadre con obiettivi opposti: i campani cercano punti pesanti per la salvezza

Stefano Sorce 31 gennaio - 01:52

Il sabato di Serie C – Girone C propone una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre in campo. Sorrento-Catania si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30, in un match valido per la 24ª giornata di campionato, che si disputerà allo Stadio Alfredo Viviani.

Dove vedere Sorrento-Catania in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Sorrento arriva a questo appuntamento dopo un periodo complicato. La squadra di Cristian Serpini è alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza e ha bisogno di interrompere una serie negativa che l’ha vista uscire sconfitta nelle ultime due gare contro Trapani e Salernitana. L’urgenza di muovere la classifica rende questa partita particolarmente delicata, anche se l’avversario è di primissimo livello.

Il Catania, invece, vive una fase completamente diversa. La formazione di Mimmo Toscano è prima in classifica, in coabitazione con il Benevento, e sta dimostrando solidità, equilibrio e grande continuità. Nonostante il divario di classifica, gli etnei sanno bene che il match non va sottovalutato, soprattutto contro una squadra affamata di punti.

Le probabili formazioni di Sorrento-Catania — Il Sorrento dovrebbe disporsi con il 4-3-2-1, puntando su compattezza e densità centrale, con due trequartisti pronti a supportare l’unica punta. Il Catania risponderà con il collaudato 3-4-2-1, sistema che garantisce equilibrio difensivo e qualità tra le linee, uno dei punti di forza della squadra rossazzurra.

Sorrento (4-3-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Fusco, Paglino; Crecco, Cuccurullo, Cangianiello; Potenza, Ricci; Sabbatani.

Catania (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Raimo, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini.

