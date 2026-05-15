Le ultime giornate di campionato a volte assomigliano più a una resa dei conti che a una normale partita di calcio. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30, St.Pauli e Wolfsburg arriveranno all’appuntamento appese allo stesso filo sottilissimo: 26 punti in classifica, gli stessi dell’Heidenheim, e una lotta salvezza ancora completamente aperta. Una vittoria può cambiare tutto, una sconfitta può trascinare all’inferno. Il St. Pauli si aggrappa alla spinta emotiva del proprio pubblico e ad uno storico favorevole in casa contro i biancoverdi, mentre il Wolfsburg prova almeno a garantirsi la possibilità dello spareggio. In partite così la tattica conta fino a un certo punto: prima vengono tensione, lucidità e capacità di reggere il peso della paura. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ST.PAULI-WOLFSBURG CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il St.Pauli arriva a questa sfida vivendo una situazione delicatissima ma ancora piena di speranza. La squadra di Amburgo sa di avere un solo risultato realmente utile: vincere e sperare in un passo falso delle concorrenti per aggrapparsi almeno allo spareggio salvezza contro una squadra di Zweite Bundesliga. Il problema principale dei padroni di casa resta la produzione offensiva. Per lunghi tratti della stagione il St. Pauli è stata una delle squadre meno incisive dell’intera Bundesliga, faticando tremendamente nella costruzione delle occasioni e soprattutto nella qualità delle conclusioni. Anche nei momenti migliori è sempre mancata continuità negli ultimi metri. Eppure il Millerntor continua ad essere un ambiente particolare, quasi soffocante per gli avversari. Non è un caso che il Wolfsburg non vinca su questo campo dal 1983: negli ultimi otto precedenti in trasferta sono arrivati quattro pareggi e quattro sconfitte per i biancoverdi. Un dato che pesa anche dal punto di vista mentale.

Il Wolfsburg arriva invece all’ultima giornata con una situazione leggermente meno disperata sul piano matematico. Con una vittoria sarebbe almeno certo di giocarsi lo spareggio salvezza, ma la pressione resta enorme perché il rischio retrocessione diretta continua ad essere concreto. La squadra allenata da Dieter Hecking ha mostrato qualche segnale offensivo in più rispetto al St. Pauli durante la stagione, ma a livello difensivo ha spesso pagato errori individuali e cali di concentrazione. Anche nell’ultimo turno contro il Bayern Monaco, pur perdendo, il Wolfsburg ha comunque provato a restare dentro la partita fino all’ultimo. La sensazione è che questa possa diventare una gara molto bloccata, soprattutto nei primi minuti. La paura di sbagliare potrebbe frenare entrambe le squadre, trasformando il match in una lunga battaglia nervosa più che tecnica.

Le probabili formazioni

Il St.Pauli dovrebbe confermare il proprio 3-4-2-1 cercando di mantenere densità centrale e aggressività nelle seconde palle. Irvine e Metcalfe avranno un ruolo fondamentale nell’equilibrio del centrocampo, mentre Sinani e Fujita proveranno a muoversi alle spalle di Hountondji per creare superiorità tra le linee. Sulle corsie Pyrka e Ritzka saranno chiamati ad accompagnare l’azione con continuità.

Il Wolfsburg dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2 molto fisico e prudente. Gerhardt e Vini Souza avranno il compito di proteggere la difesa e spezzare il ritmo del St. Pauli, mentre Eriksen proverà a dare qualità alla manovra. Davanti spazio alla mobilità di Daghim e Pejcinovic, chiamati a sfruttare eventuali spazi in ripartenza.

St.Pauli (3-4-2-1): Vasiji; Ando, ​​Wahl, Smith; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Ritzka; Sinani, Fujita; Houndondji.

Wolfsburg (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Gerhardt, Vini Souza, Eriksen, Mahele; Daghim, Pejcinovic.

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