Il rumore dell’Estadio Monumental stavolta non servirà soltanto a spingere una squadra. Servirà quasi a trascinarla fuori da un momento complicato, nervoso, pieno di paure offensive e di occasioni mancate. Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, Universitario e Deportes Tolima si giocheranno una fetta enorme del proprio futuro in Copa Libertadores. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNIVERSITARIO-TOLIMA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Per l’Universitario il conto è semplice: bisogna vincere. Non esistono più calcoli comodi, margini o protezioni. Il problema è che la squadra di Hector Cuper arriva a questa partita con l’attacco improvvisamente spento. Quattro gare consecutive senza segnare sono diventate un peso mentale ancora prima che tecnico, soprattutto in un torneo dove ogni episodio può decidere un’intera qualificazione. L’ultima gara contro il Moquegua ha lasciato addosso la sensazione di una squadra bloccata, incapace di trasformare possesso e pressione in vere occasioni da gol. Eppure la classifica tiene ancora aperta la porta. Basta una notte diversa per cambiare tutto.

Il Tolima invece atterra in Perù con meno obblighi ma con parecchie ferite aperte. Le tre sconfitte consecutive tra campionato colombiano e Libertadores hanno rallentato bruscamente una squadra che fino a poche settimane fa sembrava in pieno controllo del proprio cammino. Adesso i colombiani hanno bisogno almeno di non perdere lucidità, perché anche un pareggio potrebbe bastare per difendere la qualificazione. Ed è proprio questo che rischia di rendere la partita ancora più pesante: da una parte chi deve forzare il destino, dall’altra chi proverà probabilmente a sporcare il ritmo, abbassare i giri e lasciare che siano i minuti a fare pressione sui padroni di casa.

Probabili formazioni

L’Universitario dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e molto aggressiva sugli esterni. Davanti a Vargas agiranno Sanataria, Riveros e Fara, mentre Polo e Carabali avranno il compito di accompagnare continuamente la fase offensiva. In mezzo al campo spazio a Guedes e Fertoli, con Alzugaray, Flores e Varela riferimento avanzato della squadra peruviana.

Il Tolima dovrebbe invece scegliere una struttura più prudente e compatta. Volpi guiderà la difesa composta da J Angulo, A Angulo, Pedrozo e Arrieta. In mezzo Nieto, Trujillo e Torres cercheranno equilibrio e intensità, mentre davanti Parra, Florez e Gonzalez proveranno a sfruttare gli spazi lasciati dal forcing dell’Universitario.

Universitario: Vargas; Sanataria, Riveros, Fara; Polo, Guedes, Fertoli, Carabali; Alzugaray, Flores, Varela.

Deporta Tolima: Volpi; J Angulo, A Angulo, Pedrozo, Arrieta; Nieto, Trujillo, Torres; Parra, Florez, Gonzalez.

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