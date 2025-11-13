Altro appuntamento con LaLiga2 che ci propone un match dal peso specifico importante nelle zone alte della classifica. Valladolid e Las Palmas si affrontano venerdì 14 novembre alle ore 20:30 in una sfida che può indirizzare le ambizioni di entrambe: i padroni di casa cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli isolani vogliono restare agganciati alle primissime posizioni. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Valladolid-Las Palmas in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
Si tratta di un'occasione perfetta per seguire la LaLiga2 dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Il momento delle due squadre—
Il Valladolid è reduce da una fase di campionato in cui alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto. La squadra di Almada cerca più continuità e si presenta con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per rientrare stabilmente nelle zone playoff.
Il Las Palmas, invece, sta vivendo un ottimo avvio di stagione: solidità difensiva e qualità nella gestione del pallone sono i punti di forza della squadra di Luis Garcia Fernandez, che viaggia nelle prime posizioni e vuole confermare la propria candidatura alla promozione.
Le probabili formazioni di Valladolid-Las Palmas—
Il Valladolid dovrebbe presentarsi con un 4-4-2 equilibrato, puntando sulle fasce per creare superiorità, mentre il Las Palmas opterà per un 4-2-3-1, modulo ideale per controllare il ritmo del match e sfruttare i trequartisti tra le linee.
Valladolid (4-4-2): Fernandes, Alejo, Sanchez, Torres, Bueno, Gonzalez, Ponceau, Juric, Biuk, Ndiaye, Latasa. Allenatore: Guillermo Almada
Las Palmas (4-2-3-1): Horkas, Clemente, Barcia, Suarez, Rozada, Amatucci, Loiodice, Pejino, Gil, Fuster, Lukovic. Allenatore: Luis Garcia Fernandez
