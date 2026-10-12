Due squadre, due umori opposti. Da una parte un Manchester United che sta vivendo la partenza più deludente degli ultimi quarant’anni in Premier League, dall’altra un Atletico Madrid che arriva a questa sfida con una serie di vittorie alle spalle e la voglia di rialzarsi dopo il ko di Anfield. Martedì 13 ottobre alle 21:00 il Riyadh Air Metropolitano ospita la sfida della seconda giornata della fase campionato di Champions League, e a differenza di quanto racconta la classifica, il pronostico sorride ai padroni di casa. I Red Devils, infatti, sono quarti con tre punti grazie al 4-0 al Sabah, mentre i Colchoneros occupano la venticinquesima posizione ancora a secco. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il girone è chiaramente apertissimo dato che è stata disputata una sola partita. Ma in Champions League, si sa, anche soltanto un gol in meno può rivelarsi decisivo per le sorti dell'accesso ai playoff o della fase a eliminazione. Pertanto, entrambe le squadre dovranno mettere fieno in cascina per evitare di rischiare cocenti sorprese nelle ultime giornate, che in questi anni regalano scenari tutt'altro che banali o scontati. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Atletico Madrid-Manchester United in diretta TV e streaming

Caricamento post Instagram...

Atletico Madrid, che percorso fin qui

Atletico Madrid-Manchester United si gioca martedì 13 ottobre 2026 alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid e vale per la seconda giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a, mentre per lo streaming si può scegliere tra l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e NOW, con l’apposito pass Sport.

L’Atletico si presenta in ottimo stato di salute. Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Liverpool alla prima giornata, la squadra di Simeone ha infilato una serie di vittorie in campionato, l’ultima delle quali in rimonta ad Alaves, con successi anche contro il Real Madrid e l’Osasuna, battuto 4-0. Con un Julian Alvarez ancora da ritrovare, la squadra di Simeone si affida all'ex Juventus Jonathan David, che si sta dimostrando un'arma letale a differenza di quanto mostrato con la formazione torinese.

È di nuovo crisi in casa United

Il campionato del Manchester United racconta di una crisi vera: sei punti in sei partite, dodicesimo posto e la partenza peggiore del club da quarant’anni a questa parte. L’ultimo risultato è un 1-1 casalingo contro il Tottenham, maturato dopo un gol subito allo scadere, mentre prima era arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City. Nelle ultime cinque gare lo United ha vinto una sola volta, proprio in Champions, con il 4-0 al Sabah. La trasferta di Madrid è quindi un esame di alto livello per questo momento della stagione. Sul fronte infortuni, Sesko rischia un nuovo stop lungo per la tibia, mentre Baleba, fermo dal suo arrivo, ha giocato un’amichevole a porte chiuse e punta al rientro; Ugarte resta fuori.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

L’Atletico dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, il modulo di Simeone per eccellenza: due linee compatte, pressione organizzata e ripartenze rapide. Lo United risponde con il 4-2-3-1, che prevede Mainoo e Tielemans a protezione della difesa e una trequarti con Mbeumo, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Matheus Cunha.

La formazione inglese sta trovando più di una difficoltà sul fronto realizzativo, mentre l'Atletico Madrid riesce a imporre il proprio gioco, riuscendo a essere solido in difesa ma anche efficace nella zona offensiva del campo. Pertanto, la squadra di Simeone si presenta come grande favorita, specialmente per l'intensità che riesce a mettere in campo nelle partite. Lo United, a differenze loro, deve ritrovare se stesso.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United

Simeone dovrebbe confermare l’impianto visto con l’Alaves, con Koke e Barrios in mezzo e Jonathan David riferimento offensivo; Alvarez resta un’opzione per la ripresa. Carrick punta invece sul 4-2-3-1 con Fernandes a ispirare la manovra e Rashford in corsa per una maglia dal primo minuto.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Cardoso, Baena; Lee Kang-in, David. Ct: Diego Simeone.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha. Ct: Michael Carrick.

Atletico Madrid-Manchester United: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Atletico Madrid-Manchester United

: Atletico Madrid-Manchester United Competizione : Champions League

: Champions League Data : martedì 13 ottobre

: martedì 13 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Riyadh Metropolitano

: Riyadh Metropolitano Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà il martedì 13 ottobre