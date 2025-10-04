Al Rudolf-Harbig-Stadion va in scena Dresda-Karlsruher, match valido per l'ottava giornata di 2. Bundesliga. Padroni di casa reduci da quattro partite senza successi e a caccia del secondo squillo in campionato per risorgere dalle sabbie mobili dei bassifondi di classifica; ospiti sulle ali dell'entusiasmo in cerca di continuità dopo l'1-0 rifilato al Magdeburgo.
Con Bet365 puoi seguire Dresda-Karlsruher in streaming live, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20:30.

Qui Dresda—
La squadra di Thomas Stamm vive un avvio di stagione complicato: solo 5 punti in 7 giornate, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo ko per 0-2 contro il Darmstadt ha confermato le difficoltà, soprattutto tra le mura amiche dove sono arrivati 2 ko e un pareggio. La fase difensiva concede troppo (13 gol subiti), mentre l’attacco non riesce a incidere con continuità. Il fattore campo può rappresentare una spinta in più, ma serve un cambio di passo immediato per non restare invischiati nella zona calda.
Qui Karlsruher—
Il gruppo allenato da Christian Eichner ha iniziato il campionato in maniera più solida: 6° posto con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Gli ultimi risultati fanno ben sperare, con 3 successi nelle ultime 5 uscite, compresa l’ultima vittoria di misura contro il Magdeburgo che ha confermato la compattezza del gruppo.
Dresda-Karlsruher, probabili formazioni—
DRESDA (4-3-3): Schreiber; Faber, Boeder, Pauli, Risch; Herrmann, Sapina, Hauptmann; Lemmer, Daferner, Froling. Allenatore: Thomas Stamm
KARLSRUHER (3-5-2): Bernat; Kobald, Rapp, Beifus; Pedrosa, Forster, Muller, Wanitzek, Herold; Schleusener, Egloff. Allenatore: Christian Eichner
