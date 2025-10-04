Dresda-Karlsruher, gara valida per l'ottava giornata di Bundesliga 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre - 03:04

Al Rudolf-Harbig-Stadion va in scena Dresda-Karlsruher, match valido per l'ottava giornata di 2. Bundesliga. Padroni di casa reduci da quattro partite senza successi e a caccia del secondo squillo in campionato per risorgere dalle sabbie mobili dei bassifondi di classifica; ospiti sulle ali dell'entusiasmo in cerca di continuità dopo l'1-0 rifilato al Magdeburgo.

Qui Dresda — La squadra di Thomas Stamm vive un avvio di stagione complicato: solo 5 punti in 7 giornate, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo ko per 0-2 contro il Darmstadt ha confermato le difficoltà, soprattutto tra le mura amiche dove sono arrivati 2 ko e un pareggio. La fase difensiva concede troppo (13 gol subiti), mentre l’attacco non riesce a incidere con continuità. Il fattore campo può rappresentare una spinta in più, ma serve un cambio di passo immediato per non restare invischiati nella zona calda.

Qui Karlsruher — Il gruppo allenato da Christian Eichner ha iniziato il campionato in maniera più solida: 6° posto con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Gli ultimi risultati fanno ben sperare, con 3 successi nelle ultime 5 uscite, compresa l’ultima vittoria di misura contro il Magdeburgo che ha confermato la compattezza del gruppo.

Dresda-Karlsruher, probabili formazioni — DRESDA (4-3-3): Schreiber; Faber, Boeder, Pauli, Risch; Herrmann, Sapina, Hauptmann; Lemmer, Daferner, Froling. Allenatore: Thomas Stamm

KARLSRUHER (3-5-2): Bernat; Kobald, Rapp, Beifus; Pedrosa, Forster, Muller, Wanitzek, Herold; Schleusener, Egloff. Allenatore: Christian Eichner