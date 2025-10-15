Ritorna il fascino dell'EuroLega: è da poco iniziata la quarta giornata della competizione, e domani sera sarà il turno di tante altre formazioni. Uno dei match più avvincenti si terrà dalle 18:00 e metterà l'una di fronte l'altra Dubai e Barcellona, che hanno iniziato il loro percorso in modi significativamente diversi. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Dubai-Barcellona, streaming e diretta tv: dove vedere la partita gratis
EuroLega, Dubai-Barcellona: diretta tv e streaming LIVE del match—
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Il momento di forma delle due squadre—
Dato che la stagione è iniziata da relativamente poco, è difficile tracciare già un vero e proprio momento di forma. Infatti, in questa sede possiamo piuttosto sfogliare gli ultimi risultati, vedendo come le due squadre si presentano al prossimo match. Dubai occupa la dodicesima posizione, ottenuta grazie ai due successi strappati ma anche due sconfitte rimediate. Il Barcellona, invece, è tra le squadre ad essere partita nel migliore dei modi: tre vittorie ed una sola sconfitta, meglio degli spagnoli solo lo Zalgiris, ma soltanto per differenza punti.
Visualizza questo post su Instagram
I possibili quintetti delle due squadre—
Dubai: Kabengele, Bacon, Petrusev, Wright, Prepelic.
Barcellona: Keita, Clyburn, Shengelia, Punter, Satoransky.
© RIPRODUZIONE RISERVATA