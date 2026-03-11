La sfida di Eurolega tra Dubai e Baskonia si gioca giovedì 12 marzo alle ore 20:00. Dubai arriva alla gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e sfruttare il fattore campo, mentre Baskonia punta a conquistare una vittoria esterna per rafforzare le ambizioni di playoff.
La diretta di Dubai-Baskonia è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Dubai-Baskonia.
Il momento delle due squadre—
Il Dubai punta a sfruttare la propria organizzazione offensiva e il fattore campo per restare competitivo contro un avversario esperto in Eurolega.
Il Baskonia cercherà di imporre ritmo e fisicità, gestendo i possessi chiave per tentare di ottenere un risultato positivo in trasferta.
