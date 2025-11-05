Dubai-Hapoel Tel Aviv, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Dubai-Hapoel Tel Aviv ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

L'Hapoel Tel Aviv è tra le squadre più in forma della competizione. Al momento è a al terzo posto, ma solo per una questione di differenza punti segnati/subiti, dato che vanta lo stesso record di Zalgiris e Stella Rossa (6-2, uniche due tre squadre ad aver vinto sei partite su otto). Ha perso l'ultimo match, tiratissimo, contro l'Olympiakos, ma è la prima sconfitta s cinque partite disputate, il che rende gli israeliani senz'altro i grandi. Dubai, invece, affronta un periodo difficile dato che nelle ultime cinque partite ne ha perse ben tre, tutte di fila, contro Lione, Baskonia e Valencia; due di queste, occupano la ultima e penultima posizione.