Giovedì 6 novembre alle 19:00 scende in campo una delle squadre più in forma di tutta l'Eurolega: l'Hapoel Tel Aviv. La squadra israeliana affronterà Dubai, nel pieno di quella che può essere definita la prima vera crisi stagionale di risultati. Infatti, Dubai si presenta al match con tre sconfitte consecutive, oltre che un record negativo (3-5). Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Dubai-Hapoel Tel Aviv, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dubai-Hapoel Tel Aviv, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Dubai-Hapoel Tel Aviv ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
L'Hapoel Tel Aviv è tra le squadre più in forma della competizione. Al momento è a al terzo posto, ma solo per una questione di differenza punti segnati/subiti, dato che vanta lo stesso record di Zalgiris e Stella Rossa (6-2, uniche due tre squadre ad aver vinto sei partite su otto). Ha perso l'ultimo match, tiratissimo, contro l'Olympiakos, ma è la prima sconfitta s cinque partite disputate, il che rende gli israeliani senz'altro i grandi. Dubai, invece, affronta un periodo difficile dato che nelle ultime cinque partite ne ha perse ben tre, tutte di fila, contro Lione, Baskonia e Valencia; due di queste, occupano la ultima e penultima posizione.
I probabili quintetti di Dubai-Hapoel Tel Aviv—
Ottimo momento di forma per l'Hapoel, ma stessa cosa non si può dire per Dubai. In tal senso, infatti, andando a snocciolare i possibili quintetti, è possibile che gli israeliani proseguiranno il loro percorso nel segno della continuità. Dubai, invece, potremmo apportare qualche modifica al suo quintetto di partenza rispetto all'ultima partita.
Dubai: Bacon, Kabengele, Petrusev, Wright, Ellis.
Hapoel Tel Aviv: Wainright, Malcolm, Oturu, Bryant, Micic.
Non perdere Dubai-Hapoel Tel Aviv, tra le sfide più avvincenti della serata di Eurolega, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA