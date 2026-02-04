Dubai-Real Madrid: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Dubai-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 4 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 16:10)

La 26ª giornata di EuroLega si apre con un confronto interessante tra Dubai e Real Madrid, due squadre che lottano per consolidare la propria posizione in classifica.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Dubai-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurolega

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Dubai-Real Madrid nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Nel match di regular season di Eurolega, Dubai affronta il Real Madrid in una sfida che si preannuncia spettacolare e dal ritmo molto elevato. Entrambe le squadre dispongono infatti di un potenziale offensivo enorme nella metà campo avversaria, con tanti giocatori in grado di incidere sia nel gioco in transizione sia a difesa schierata. Questo mix di qualità e velocità potrebbe indirizzare la partita verso un copione ricco di possessi e, di conseguenza, di punti segnati.

Dubai punta molto sull’intensità e sulla capacità di alzare il ritmo sin dai primi minuti, cercando di sfruttare l’energia del proprio roster per mettere in difficoltà una difesa abituata a reggere pressioni importanti. Dall’altra parte il Real Madrid, forte della sua esperienza europea, ha dimostrato più volte di saper gestire gare ad alto punteggio senza perdere equilibrio, alternando accelerazioni improvvise a momenti di controllo del gioco.

L’unico precedente ufficiale tra le due squadre risale al 2 gennaio 2026 e si è chiuso con il successo del Real Madrid per 107-93. Un risultato che conferma la tendenza a partite dal punteggio elevato e che rafforza l’idea di un nuovo confronto in cui lo spettacolo offensivo potrebbe essere ancora una volta protagonista.