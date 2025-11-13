Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 13 novembre - 17:49

Scende in campo l'Eurolega. Domani alle 17:00 torna sul parquet la capolista Zalgiris, nel match contro Dubai, che dal canto suo non sta attraversando un momento di forma particolarmente positivo. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dubai-Zalgiris, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Dubai-Zalgiris ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Eurolega in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Dubai-Zalgiris” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Lo Zalgiris è tra le squadre più forti ed attrezzate in questa stagione di Eurolega. Al momento condivide il podio con Hapoel Tel Aviv e Olympiakos. La squadra lituana è reduce da un ottimo stato di forma, ma al match si presenta comunque con una sconfitta incassata sotto i colpi proprio dell'Olympiakos, che ha vinto la partita 95-78. Nonostante questo, la squadra lituana è senz'altro la favorita per la vittoria.

Tempi duri invece per Dubai, che ha rimediato ben sei sconfitte su dieci partite giocate, vincendone soltanto quattro. Nelle ultime cinque giornate ha collezionato addirittura quattro sconfitte, ma a differenza dello Zalgiris alla sfida si presenta con una vittoria sorprendente ai danni dello Stella Rossa.

I probabili quintetti di Dubai-Zalgiris — Lo sgambetto teso dall'Olympiakos non mette di certo in dubbio lo straordinario momento di forma dello Zalgiris, che approccerà alla sfida molto probabilmente con lo stesso quintetto che è partito da inizio stagione. Dubai, invece, potrebbe dare continuità al quintetto di partenza sceso in campo contro lo Stella Rossa.

Zalgiris: Brazdeikis, Ulanovas, Tubelis, Francisco, Butkevicius.

Dubai: Bacon, Petrusev, Kamenjas, Prepelic, Wright.

Non perdere Dubai-Zalgiris, tra le sfide più avvincenti della serata di Eurolega, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.