Tra il rumore dei bicchieri, le luci basse dei pub irlandesi e l’odore di pioggia che arriva dalle strade di Dundalk, l’atmosfera intorno a Oriel Park sarà quella delle grandi occasioni. Alle ore 21:00 di venerdì 15 maggio 2026, Dundalk FC e Shamrock Rovers FC si affronteranno in una sfida che mette davanti due squadre con ambizioni e stati d’animo differenti. Il Dundalk vuole reagire dopo l’ultima sconfitta interna, mentre gli Shamrock arrivano con la sicurezza di chi sta guidando il campionato. In Irlanda, però, chi gestisce un pub lo sa bene: quando lo stadio si riempie e la tensione sale, il calcio smette di essere soltanto tattica e diventa orgoglio, resistenza e personalità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DUNDALK-SHAMROCK CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Dundalk-Shamrock in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Dundalk arriva a questa partita dopo il pesante 3-1 subito in casa contro il Bohemians, una sconfitta che ha interrotto una fase abbastanza positiva della stagione e che ha lasciato parecchia amarezza soprattutto per il modo in cui è maturata. I Lilywhites occupano il quarto posto della classifica con 22 punti raccolti in 16 partite, numeri che raccontano una squadra competitiva ma ancora troppo discontinua per riuscire davvero a tenere il passo delle prime. A livello offensivo il Dundalk continua comunque a produrre parecchio. Daryl Horgan resta il giocatore più pericoloso negli ultimi metri grazie alla sua capacità di creare superiorità tecnica e accelerazioni improvvise, mentre Gbemi Arubi sta dando profondità e fisicità al reparto offensivo. Il problema principale riguarda invece la fase difensiva: 26 gol subiti sono troppi per una squadra che vuole restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

Gli Shamrock Rovers, invece, arrivano a questa sfida con il peso e la fiducia della capolista. Le tre vittorie consecutive hanno rafforzato ulteriormente il primato e soprattutto la sensazione di una squadra che sta trovando continuità sia mentale che tecnica. Il successo per 3-1 sul campo del Galway United ha confermato ancora una volta la qualità offensiva e la capacità di controllare le partite attraverso il possesso palla. Stephen Bradley sta riuscendo a dare equilibrio ad una squadra che sa colpire in tanti modi diversi. Graham Burke continua ad essere il riferimento tecnico principale, Jack Byrne resta il cervello della manovra e Michael Noonan sta crescendo tantissimo anche in termini di personalità. Gli Shamrock sono inoltre una delle squadre più solide del campionato a livello difensivo, con appena 13 gol subiti in 16 partite.

Le probabili formazioni di Dundalk-Shamrock Rovers

Il Dundalk dovrebbe confermare il proprio 4-2-3-1 con Horgan libero di muoversi alle spalle della punta Arubi. A centrocampo Buckley e Dervin avranno il compito di dare equilibrio e intensità, mentre Teahan ed Eoin Kenny proveranno ad accompagnare la manovra offensiva con continui inserimenti. Attenzione soprattutto alle corsie laterali, dove Tyreke Wilson può diventare molto pericoloso quando riesce a spingere con continuità.

Gli Shamrock Rovers dovrebbero invece presentarsi con il loro classico 3-4-2-1 basato sul controllo del pallone e sulla qualità tecnica tra le linee. Jack Byrne e Matthew Healy guideranno il centrocampo, mentre Brennan e Ozhianvuna avranno libertà di movimento alle spalle di John McGovern. Grande attenzione anche alle sovrapposizioni di Michael Noonan e alla gestione difensiva di Cleary, elemento fondamentale nella costruzione dal basso.

Dundalk (4-2-3-1): Minogue; Ross Wilson, Burns, Warren, Tyreke Wilson; Buckley, Dervin; Eoin Kenny, Teahan, Horgan; Arubi.

Shamrock Rovers (3-4-2-1): McGinty; Sobowale, Cleary, Stevens; Noonan, Healy, Jack Byrne, Grace; Ozhianvuna, Brennan; McGovern.

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