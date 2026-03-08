La Ligue 2 francese offre un confronto interessante con Dunkerque-Reims, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:45. Il Dunkerque è ottavo a quota 38 punti, mentre il Reims occupa la quarta posizione con 42 punti: entrambe cercano punti chiave per consolidare la propria posizione in classifica.
La diretta streaming
Dunkerque-Reims diretta tv live: streaming gratis e probabili formazioni
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Dunkerque-Reims in streaming gratis:
Dove vedere Dunkerque-Reims in diretta TV e streaming LIVE—
Gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet possono seguire la partita senza costi aggiuntivi. Aprendo un nuovo conto o effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming e a statistiche aggiornate su squadre e giocatori.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Dunkerque, guidato da Albert Sanchez, schiera un 4-1-4-1 che punta sulla solidità difensiva e sulle incursioni di Bardeli in avanti. La squadra cerca continuità di risultati per consolidare la zona playoff della Ligue 2.
Il Reims di Karel Geraerts risponde con un 4-1-3-2 equilibrato, con Teuma e Nakamura a dettare i tempi e Leoni e Bassette in avanti per finalizzare le occasioni create. Gli ospiti puntano a mantenere la posizione di vertice e a proseguire la striscia positiva.
Le probabili formazioni di Dunkerque-Reims—
Entrambe le compagini scenderanno in campo con una difesa a quattro: i padroni di casa si affidano ad un’unica punta di riferimento, al contrario degli ospiti che scelgono di dare le chiavi dell’attacco ad un tandem offensivo.
Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez
Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraetrs
