Dunkerque-Reims diretta tv live: streaming gratis e probabili formazioni

Lo streaming gratis della gara di campionato Dunkerque-Reims: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 2 francese offre un confronto interessante con Dunkerque-Reims, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:45. Il Dunkerque è ottavo a quota 38 punti, mentre il Reims occupa la quarta posizione con 42 punti: entrambe cercano punti chiave per consolidare la propria posizione in classifica.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Dunkerque-Reims in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI DUNKERQUE-REIMS SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI DUNKERQUE-REIMS SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI DUNKERQUE-REIMS SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Dunkerque-Reims in diretta TV e streaming LIVE

Gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet possono seguire la partita senza costi aggiuntivi. Aprendo un nuovo conto o effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming e a statistiche aggiornate su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Dunkerque-Reims nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Dunkerque, guidato da Albert Sanchez, schiera un 4-1-4-1 che punta sulla solidità difensiva e sulle incursioni di Bardeli in avanti. La squadra cerca continuità di risultati per consolidare la zona playoff della Ligue 2.

    Il Reims di Karel Geraerts risponde con un 4-1-3-2 equilibrato, con Teuma e Nakamura a dettare i tempi e Leoni e Bassette in avanti per finalizzare le occasioni create. Gli ospiti puntano a mantenere la posizione di vertice e a proseguire la striscia positiva.

    Le probabili formazioni di Dunkerque-Reims

    Entrambe le compagini scenderanno in campo con una difesa a quattro: i padroni di casa si affidano ad un’unica punta di riferimento, al contrario degli ospiti che scelgono di dare le chiavi dell’attacco ad un tandem offensivo.

    Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez

    Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraetrs

